Donald Trump wird bei den NBA-Finals gnadenlos ausgebuht

Ein unerwarteter Gast sorgte beim dritten Spiel der NBA-Finals am 8. Juni für ordentlich Wirbel im legendären Madison Square Garden in New York City: US-Präsident Donald Trump (79) besuchte das Aufeinandertreffen der New York Knicks mit den San Antonio Spurs – und wurde von den Fans lautstark ausgebuht. Es war das erste Heimspiel der Knicks in den NBA-Finals seit 1999, und Donald war auf Einladung von Knicks-Eigentümer und langjährigem Freund James Dolan erschienen. Als er während der Nationalhymne in der Halle zu sehen war, ließen die Fans ihre Missstimmung deutlich hören – ein Moment, der laut Berichten zu den lautesten des gesamten Abends zählte.

Donalds Besuch hatte weitreichende Konsequenzen für alle, die an diesem Abend ins Stadion wollten. Der Secret Service und die New Yorker Polizei NYPD sperrten zehn Blocks rund um den Garden ab und verlangten von den Fans, sich aufwendigen, flughafenähnlichen Sicherheitskontrollen zu unterziehen. Viele Zuschauer, die teils Tausende Euro für ihre Tickets bezahlt hatten, mussten deshalb deutlich früher als gewöhnlich anreisen. Außerdem durften sich Fans während des Spiels nicht vor der Arena versammeln, wie es im bisherigen Playoff-Verlauf zur fröhlichen Tradition geworden war.

Es ist nicht das erste Mal, dass Donald im Madison Square Garden ausgepfiffen wurde. Bereits im November 2019, als er einem UFC-Kampf in der Arena beiwohnte, hatte das Publikum ihn mit Buhrufen empfangen. Der amtierende US-Präsident war früher ein bekanntes Gesicht in der Arena und erschien dort in seiner Zeit als New Yorker Prominenter regelmäßig – unter anderem mit seiner heutigen Ehefrau Melania (56) und anderen Berühmtheiten bei Boxkämpfen, Eishockey- und Basketballspielen.

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