Donald Trump erhält zum allerersten Mal FIFA-Friedenspreis

Donald Trump (79) ist der erste Preisträger des brandneuen FIFA-Friedenspreises. Am 5. November kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino den Award bei der Gruppenauslosung für die WM 2026 in Washington an und nannte zugleich den Empfänger: den US-Präsidenten. Verliehen wurde eine pompöse goldene Trophäe samt Medaille, die sich Donald während der Zeremonie selbst umhängte. Laut Oe24 richtet sich der Preis "an eine Person, die sich außerordentlich für Frieden auf der Welt eingesetzt hat".

In seiner Dankesrede ließ es sich Donald nicht nehmen, die Rekordverkäufe von Tickets für bevorstehende Veranstaltungen zu erwähnen. Zudem lobte er seine Ehefrau Melania Trump (55), die ebenfalls anwesend war, sowie die Anstrengungen der Staatschefs, die als Co-Gastgeber des Großereignisses mitwirken. "Wir sind das tollste Land dieser Welt und wir wollen, dass das auch so bleibt", betonte Donald mit gewohntem Selbstbewusstsein. Außerdem bezeichnete er die Vereinigten Staaten als "das heißeste Land der Welt", was bei den Zuhörern für Aufsehen sorgte.

Donald Trump sorgt immer wieder für Schlagzeilen – sowohl mit seinen politischen Entscheidungen als auch mit umstrittenen persönlichen Äußerungen. Hinter den Kulissen gab es zuletzt jedoch Anlass zur Sorge um den US-Präsidenten. Bei einer Veranstaltung in Washington löste er Spekulationen über seinen Gesundheitszustand aus, da seine rechte Hand mit Pflastern bedeckt war und Verfärbungen aufwies. Während der Gruppenauslosung für die WM und bei der Verleihung seines Preises zeigte er sich nun jedoch bestens gelaunt.

Getty Images Donald Trump erhält bei der Fifa-WM-2026-Auslosung den "FIFA-Friedenspreis"

Getty Images Donald Trump erhält den FIFA-Friedenspreis im Kennedy Center in Washington

Getty Images Donald Trump und Gianni Infantino beim World Cup 2026 Official Draw in Washington.