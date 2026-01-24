WM in Kanada, Mexiko und USA: Trump wird Pokal überreichen

Donald Trump (79) wird den goldenen WM-Pokal überreichen – und das gemeinsam mit Gianni Infantino. Der FIFA-Chef kündigte bei einer Diskussionsrunde am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos an, dass die Siegerehrung am 19. Juli im Finalstadion von East Rutherford nahe New York stattfinden wird. Die Frage nach dem Who-is-who auf dem Podium bleibt spannend: Während Gianni die Teilnahme des US-Präsidenten laut kurier.at bestätigte, ist die Rolle der Spitzen aus den beiden Co-Gastgeberländern Mexiko und Kanada noch offen. Wer am großen Abend neben wem steht und wem der neue Weltmeister zuerst die Hand schüttelt, wird damit zum Detail mit Zündstoff – und macht das Finale noch prickelnder.

Traditionell zeigen sich bei Weltmeisterschaften Staats- und Regierungschefs bei der Pokalübergabe: 2022 war der Emir von Katar dabei, 2018 Russlands Präsident Wladimir Putin (73). Diesmal ist klar: Die FIFA setzt auf Glanz aus Washington. Details aus Mexiko-Stadt und Ottawa fehlen jedoch noch – Claudia Sheinbaum und Mark Carney wurden bislang nicht genannt. Auffällig ist zudem, wie eng Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni seit Monaten auftreten. Bereits bei der Auslosung der WM-Gruppen im Dezember in Washington erhielt Donald Trump den FIFA-Friedenspreis, was international Kritik auslöste. Auch bei der Klub-WM im Sommer 2025 standen beide Seite an Seite, als sie das Siegerteam des FC Chelsea ehrten. Damals blieb der US-Präsident für das Siegerfoto auf dem Podium stehen, bis Gianni ihm freundlich, aber bestimmt den Weg wies.

Donald Trump, der Politiker und amtierende US-Präsident, und Gianni verbindet ein routiniertes Miteinander vor den Kameras. Der Republikaner sucht häufig die große Bühne und setzt auf kurze, markige Auftritte; Gianni ist für seine herzlichen, oft sehr persönlichen Gesten bekannt. Beide wirken im direkten Umgang nahbar, schütteln gerne viele Hände und nehmen sich Zeit für Selfies. In Donald Trumps Umfeld gilt der Sport seit Jahren als Türöffner: Er empfängt Teams, lobt Sieger, frotzelt mit Legenden – und kalkuliert den Effekt jeder Szene. Gianni wiederum pflegt gezielt den Kontakt zu prominenten Gastgebern, um den Glanz der Turniere zu erhöhen. Treten beide im Sommer im Finalstadion auf, treffen zwei Männer aufeinander, die genau wissen, wie man einen Moment maximal groß aussehen lässt.

Getty Images Donald Trump und Gianni Infantino bei der Siegerehrung des Fifa Club World Cup 2025 in New Jersey

Getty Images Donald Trump erhält den FIFA-Friedenspreis im Kennedy Center in Washington

Getty Images Gianni Infantino im März 2023