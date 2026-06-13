Dank SpaceX: Elon Musk ist erster Dollar-Billionär der Welt

Elon Musk (54) hat laut Blick eine neue Schallmauer des Reichtums durchbrochen: Der Unternehmer ist dank des Börsengangs seines Raumfahrtunternehmens SpaceX zum ersten Dollar-Billionär der Welt geworden. Sein Vermögen beläuft sich nun auf über 1,1 Billionen Dollar – eine Summe, die so kaum vorstellbar ist. Zum Vergleich: Die gesamte Wirtschaftsleistung der Schweiz lag 2025 laut Blick bei rund 934.173.365.196 Euro. Die komplette Schweizer Volkswirtschaft müsste also fast ein ganzes Jahr arbeiten, um Elon Musks Vermögen zu erreichen.

Was lässt sich mit einer Billion Dollar alles anstellen? Die schwindelerregenden Vergleiche zeigen, welche Möglichkeiten das eröffnen würde. Würde Elon sein Vermögen gleichmäßig unter allen rund neun Millionen in der Schweiz lebenden Menschen aufteilen, erhielte jede Person über 95.912 Euro. Alternativ könnte er sich gleich mehrere der größten Schweizer Konzerne auf einen Schlag kaufen: Roche, Novartis und Nestlé zusammen – und hätte danach noch genug Geld übrig, um auch die UBS zu übernehmen. Oder er könnte sich über 26.000 Exemplare des teuersten Serienautos der Welt leisten, den Rolls-Royce La Rose Noire Droptail für je rund 32.587.442 Euro – müsste allerdings über 19.000 Jahre auf die Lieferung warten, da die Herstellung so aufwendig ist.

Sein riesiges Vermögen verdankt Elon vor allem seinen erfolgreichen Firmen Tesla, SpaceX sowie der Social-Media-Plattform X. Dazu gehören auch das KI-Unternehmen xAI und das Neurotechnologie-Startup Neuralink. Trotz dieses unvorstellbaren Reichtums pflegt der Unternehmer nach eigenen Angaben einen bodenständigen Lebensstil: Seine Hauptresidenz in Texas ist ein schlichtes Haus mit nur drei Schlafzimmern, das er für einen vergleichsweise bescheidenen Betrag von SpaceX mietet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk im Oval Office im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer