Gefeuert: Stephen Baldwin war lustiger als Jennifer Aniston

Fast 30 Jahre hat Stephen Baldwin (60) geschwiegen – jetzt packt der Schauspieler über eine Episode aus seiner Hollywood-Vergangenheit aus, die ihn offenbar bis heute beschäftigt. In einer aktuellen Folge seines Podcasts "One Bad Movie" erinnerte sich der jüngste der Baldwin-Brüder daran, wie er 1997 vom Set der romantischen Komödie "Liebe in jeder Beziehung" gefeuert wurde – und das ausgerechnet, weil er angeblich zu lustig war. Denn im Film spielte er an der Seite von Jennifer Aniston (57), und ein Produzent soll ihm nach nur zwei Drehtagen eröffnet haben, dass er die Schauspielerin mit seiner Darbietung komödiantisch in den Schatten stelle.

In dem Podcast schilderte Stephen ausführlich, wie ihn die überraschende Kritik damals traf. Zunächst habe man ihm geraten, einfach nur den Text zu sprechen und seine spontan entwickelten Reaktionen wegzulassen. "Du kannst nicht lustiger sein als Jennifer", soll der Produzent laut Stephen gesagt haben. Für den Schauspieler fühlte sich das an, als würde man ihn seiner Stärke berauben. "Ihr habt mir gerade das Gesicht wie ein Wolverine zerkratzt und erwartet, dass ich mich betäube", erinnerte er sich an seine Gedanken. Trotzdem versuchte er, die Anweisungen umzusetzen, spielte die Figur zurückhaltender und weniger komödiantisch. Trotz aller Bemühungen wurde er letztlich nach Hause geschickt. Seine Rolle übernahm schließlich Paul Rudd (57). Stephen betonte zudem ausdrücklich, dass er bis heute nicht wisse, ob die Anweisung vom Regisseur, den Produzenten oder von Jennifer selbst gekommen sei. "Das soll niemanden in den Dreck ziehen", stellte er klar und fügte hinzu: "Das soll nur zeigen: Hollywood ist Hollywood."

Stephen ist der jüngste von vier Brüdern aus der bekannten Schauspielerfamilie Baldwin. Mit seiner Frau Kennya Baldwin hat er zwei Töchter: Alaia Baldwin (33) und Hailey Bieber (29), auf deren Erfolg er ganz besonders stolz ist. Dass es nicht sein erster unfreiwilliger Abgang vom Set war, räumte Stephen im Podcast ebenfalls ein. Bereits 1989 musste er das Kriegsdrama "Die Verdammten des Krieges" mit Sean Penn (65) und Michael J. Fox (65) verlassen – auch damals habe man ihm gesagt, seine Interpretation der Figur funktioniere nicht.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Stephen Baldwin und Jennifer Aniston

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Getty Images Jennifer Aniston und Paul Rudd in "Liebe in jeder Beziehung"

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Getty Images Hailey Baldwin und Vater Stephen Baldwin