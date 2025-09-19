Stephen Baldwin lobt Hailey für ihren unglaublichen Erfolg

Stephen Baldwin (59) hat seltene Einblicke in seine Gedanken zu Tochter Hailey Bieber (28) gegeben. Der Schauspieler und Vater von zwei Töchtern zeigte sich äußerst stolz auf die Errungenschaften seiner jüngeren Tochter Hailey, die nicht nur als Model, sondern auch als Unternehmerin erfolgreich ist. "Meine Tochter hat das Unmögliche geschafft, relativ betrachtet", erklärte Stephen in einem Interview auf Tori Spellings Podcast "MisSPELLING" und lobte insbesondere ihre Leistung in der Beauty-Industrie. Haileys Hautpflegemarke Rhode, die sie im Jahr 2022 ins Leben rief, hat kürzlich durch eine Partnerschaft mit e.l.f. Beauty einen Meilenstein erzielt: eine Milliarde Dollar schwer ist die Übernahme, die das Unternehmen in neue Höhen katapultierte.

Stephen berichtete weiter, dass Hailey vor Jahren ein großes Angebot aus der Kosmetikbranche erhalten habe und bewusst ablehnte, um stattdessen ihren eigenen Weg zu gehen. "Das Coole ist, dass sie super smart ist, vor allem im Geschäftlichen", betonte der "Die üblichen Verdächtigen"-Star im Juli im Podcast "The Adam Carolla Show" und fügte hinzu, dass der Erfolg von Rhode auch darauf basiert, dass die Produkte halten, was sie versprechen. Trotz gelegentlicher Spannungen innerhalb der Familie – wie ein Vorfall im Februar 2024 zeigte, als Stephen öffentlich um Gebete für Hailey und Justin Bieber bat – stand die Familie immer wieder zusammen. Der Schauspieler, der Hailey und ihre ältere Schwester Alaia mit Ehefrau Kennya Baldwin großzog, beschreibt sich als "gesegnet", da beide Töchter wundervolle Partner geheiratet hätten.

Hailey selbst reflektierte ihre Beziehung zur Familie im vergangenen Jahr in einem Interview mit W Magazine und erklärte, dass sie mittlerweile unabhängiger lebe und ihren eigenen Weg gefunden habe. Doch trotz dieser Distanz erinnere sie sich gerne an ihre Kindheit zurück, die sie als "schön und durchaus normal" beschreibt. Ihre eigenen Erfolge und ihre Familie mit Ehemann Justin Bieber (31) stehen für Hailey jetzt im Vordergrund. Stephen, der seine Enkelkinder liebevoll "Gwampys" nennt, betonte zuletzt, wie wichtig ihm trotz aller Entwicklungen Ehrlichkeit in seinem Verhältnis zu seinen Töchtern ist. "Man muss seinen Kindern immer die Wahrheit sagen", sagte er in einem Gespräch im vergangenen Jahr. Hailey und Alaia sind beide als Models tätig und kooperierten bereits mit renommierten Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger.

Action Press / BFA Stephen Baldwin und seine Tochter Hailey Bieber

Gustavo Caballero / Freier Fotograf / Getty Images Stephen Baldwin mit seinen Töchtern Alaia und Hailey

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025