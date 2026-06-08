Wie seine Anika: Manuel Neuers Ex-Frau Nina ist schwanger

Babyglück bei Nina Neuer. Die Ex-Frau von Fußball-Profi Manuel Neuer (40) ist in freudiger Erwartung. Das verkündet sie stolz bei Instagram. Die Dressurreiterin teilt ein Foto von sich, auf dem sie stolz ihren schon gut gewachsenen Babybauch präsentiert. Die Aufnahme lässt Nina unkommentiert, aber den Fans dürfte klar sein, dass es hier bald Familienzuwachs gibt. Details gibt es auch sonst kaum: Der Papa ist öffentlich nicht bekannt und auch zu Geschlecht oder Geburtstermin äußerte sich Nina bisher noch nicht. Dafür macht sie ohne großes Aufsehen deutlich: Es ist Zeit für ein neues Kapitel.

Mit Manuel war Nina von 2014 bis 2020 verheiratet. Gemeinsame Kinder haben die beiden nicht – für die werdende Mama ist es das erste Kind. Glückwünsche gibt es von ihrem Ex keine. Dafür sammeln sich aber zahlreiche Fans in den Kommentaren, die ihr zur Schwangerschaft gratulieren. Auch aus ihrer Zeit als Spielerfrau melden sich einige Wegbegleiter zu Wort. So freut sich unter anderem Charlotte Rummenigge, die Tochter von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge (70), mit ihrer alten Freundin: Sie postet eine Reihe Flammen-Emojis und Herzen.

Aber nicht nur bei Nina freut man sich über Zuwachs, sondern auch bei Manuel. Parallel ist dessen Ehefrau Anika (25) ebenfalls schwanger. Das bestätigte der Nationaltorwart im Mai in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Auf die Frage, ob er und Anika einen Sommerurlaub planen, antwortet er: "Ja, auf jeden Fall in Europa. Also, so viel steht fest. Wir wollen auf jeden Fall hierbleiben. Wir erwarten unser zweites Kind, deshalb ist eine Fernreise nicht geplant." Für die beiden ist es allerdings schon das zweite Kind. Im März 2024 kam Sohnemann Luca auf die Welt.

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Instagram / ninaneuer Nina Neuer, Juni 2026

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MICHAEL BUHOLZER/AFP/Getty Images Fußballprofi Manuel Neuer und seine Ex-Frau Nina

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Instagram / manuelneuer Manuel Neuer mit seinem Sohn im April 2025