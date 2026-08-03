"Lädt": Nina Neuer teilt ein Bild ihrer wachsenden Babykugel

Nina Neuer, die Ex-Frau von Fußballtorhüter Manuel Neuer (40), zeigt sich auf Instagram mit einem eindrucksvollen Babybauch. Die Dressurreiterin postete jetzt ein neues Foto, auf dem sie in dunkler Hose, grauem Oberteil und Sonnenbrille zu sehen ist – und der Bauch ist dabei nicht zu übersehen. Dazu schrieb sie schlicht: "Lädt..." und machte damit unmissverständlich klar, dass der Nachwuchs bald auf der Welt sein wird. Wer der Vater ist und wann genau das Baby kommt, behält Nina bislang für sich.

Die 32-Jährige hält ihr Privatleben seit der Trennung von Manuel im Jahr 2020 weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bereits Anfang Juni hatte sie ein erstes Foto aus Wien geteilt, auf dem ihr Bauch unter einer weiten Bluse leicht zu erahnen war. Damals schrieb sie "Familienzeit" dazu, was prompt Spekulationen über eine Schwangerschaft ausgelöst hatte. Nun ist mit dem neuen Bild jeder Zweifel beseitigt.

Vor einem Monat bekam Nina auch schon eine kleine Baby-Überraschung von ihren Freundinnen: Die Tierliebhaberin wurde mit einer Babyshower gefeiert. In ihrer Instagram-Story bedankte sie sich damals mit den Worten: "Vielen Dank für diese Überraschung." Auf einem Foto waren eine rosafarbene Babytorte, Cupcakes und eine Schärpe mit der Aufschrift "werdende Mutter" zu sehen. Fans spekulierten sofort, ob sie damit das Geschlecht ihres Babys verraten hat.

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Instagram / ninaneuer Nina Neuer, August 2026

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Kolbert-Press / ActionPress Nina Weiss in der Allianz Arena

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Instagram / ninaneuer Nina Neuer, Juni 2026