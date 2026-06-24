Intime Fotos von "Off Campus"-Stars Mika & Josh aufgetaucht

Mika Abdalla (26) und Josh Heuston sorgen in Paris für Herzklopfen bei den Fans! Am 22. Juni wurden die beiden Off Campus-Stars gemeinsam in einem Supermarkt der französischen Hauptstadt gesichtet – und wirkten alles andere als nur kollegial. Mika trug ein bordeauxfarbenes Set mit flauschigen weißen Boots, Josh setzte ebenfalls auf einen lässigen Look. Auf Fotos, die ein Fanaccount auf TikTok veröffentlicht, legt die Schauspielerin im Kassenbereich zärtlich ihre Hand auf Joshs Bizeps – ein kleiner, aber sehr vertrauter Moment. Noch intimer wird es auf einem weiteren Schnappschuss: Darauf sind Mika und Josh in einer engen Umarmung zu sehen, ihre Gesichter nur Millimeter voneinander entfernt, während er sanft ihren Kopf in seiner Hand hält. Es wirkt, als würden sich beide fast küssen.

Für viele Fans sind diese Paris-Bilder das bislang deutlichste Zeichen dafür, dass zwischen den Serienkollegen mehr laufen könnte als nur Freundschaft. Zuvor hatte der australische Radiosender 2DayFM in seiner Morgenshow "2DayFM Breakfast with Nath & Emma" bereits on air verkündet, man habe von internen Tippgebern eine "Bestätigung", dass die beiden ein Paar sein sollen. "Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass zwei Stars aus 'Off Campus' im echten Leben ein Paar sind. Wir haben eigene Quellen, die besagen, dass es stimmt… Meine Quelle sitzt tatsächlich direkt draußen – Produzent CJ!", meinte Moderatorin Emma Chow.

Mika und Josh spielen in der Amazon Prime Video Serie "Off Campus" kein Liebespaar. Sie verkörpert Allie Hayes und er Justin, ein Loveinterest der Protagonistin Hannah Wells. In der Vergangenheit fiel den Fans vor allem auf, wie vertraut die beiden in Interviews wirkten: nahe beieinander, viel Gelächter, neckische Sprüche – genau diese Beobachtungen hatten TikTok und andere Social-Media-Plattformen schon vor Wochen mit Fantheorien geflutet. Privat blickt Mika zudem auf bewegte Wochen zurück, nachdem ihre Verlobung mit Jake Short kürzlich geendet hatte. Umso genauer beobachtet die Fangemeinde nun jede gemeinsame Sichtung der Schauspielerin mit ihrem Kollegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mika Abdalla und Josh Heuston, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in "Off Campus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Louisa Levy, Belmont Cameli, Ella Bright, Stephen Kalyn, Mika Abdalla und Josh Heuston

Anzeige