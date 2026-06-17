Produzentin behauptet: "Off Campus"-Mika & Josh sind Paar

Sind Mika Abdalla (26) und Josh Heuston heimlich ein Paar? Dafür spricht zumindest, was eine australische Radioproduktion jetzt behauptet. Caitlin "CJ" Jennings, Produzentin der Show "Nath & Emma" auf 2DayFM, meldete sich in der Sendung zu Wort und behauptete, ein Insider habe ihr bestätigt, dass die beiden Off Campus-Stars tatsächlich zusammen sind. Show-Host Emma Chow hatte das Thema aufgebracht, nachdem TikTok sich mit Fan-Theorien über ein mögliches Pärchen gefüllt hatte: "TikTok ist voll von Fan-Theorien, dass sie zusammen sind, weil sie in Interviews immer sehr flirty sind, nah beieinander sitzen, immer wieder nebeneinander landen und über die Witze des anderen kichern", erklärte sie in der Sendung.

CJ konkretisierte ihre Behauptung mit Details zu ihrer angeblichen Quelle: "Eine meiner Freundinnen arbeitet für eine hochwertige Luxusmarke, und jemand, der Josh Heuston sehr nahestehend ist, hat an einer Show dieser Luxusmarke teilgenommen – und die Gerüchte haben sich seitdem verbreitet. Diese Person könnte es bestätigt haben", so die Produzentin. Damit liefert sie zwar keine handfesten Beweise, aber immerhin eine konkrete Quelle für das Gerücht. Weder Mika noch Josh haben sich bisher öffentlich zu den Spekulationen geäußert. Fest steht: Mika ist seit Kurzem wieder Single. Ihr Sprecher hatte bestätigt, dass die Schauspielerin und ihr Verlobter Jake Short ihre Beziehung beendet haben. Gegenüber der Daily Mail hatte ein Insider erklärt, die beiden seien "einfach auseinandergedriftet, wegen beruflicher Entwicklungen und einiger sehr persönlicher Dinge". Aus Mikas Perspektive habe ihre Karriere zunehmend Priorität gewonnen, "und mit der Zeit ließen diese veränderten Prioritäten die romantischen Gefühle zwischen ihnen verblassen".

Dass die Fans bereits seit Längerem ein Auge auf das Duo geworfen haben, ist kein Zufall. Josh, der in "Off Campus" den Justin Kohl spielt, und Mika, die seine Serienpartnerin Allie Hayes verkörpert, arbeiten eng zusammen – und ihre Chemie ist auch abseits der Kamera nicht zu übersehen. Schon ein hinter den Kulissen aufgetauchter Clip, in dem Josh Mika beim Aufstehen hilft, hatte in der Fan-Community für Aufregung gesorgt. Mika hat mit ihrer Rolle in der Amazon-Serie zuletzt einen regelrechten Karriereschub erlebt. Bereits jetzt dreht sie an der zweiten Staffel der Serie, die auf den Romanen von Elle Kennedy basiert und seit ihrer Premiere auf Amazon Prime Video gefeiert wird.

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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Getty Images Josh Heuston bei den Amazon Upfronts 2026 im Beacon Theatre in New York City

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Getty Images Mika Abdalla beim Amazon Upfront 2026 im Beacon Theatre in New York City