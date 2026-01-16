Janin Ullmann verliert ehrliche Worte über Beziehungsstatus

Janin Ullmann (44) sorgt beim großen Wiedersehen von Temptation Island VIP für klare Töne – und für ein Statement, das hängen bleibt. In der RTL-Ausgabe am Montag, 12. Januar 2026, richtet die Moderatorin den Blick nicht nur auf die Reality-Paare, sondern auch auf sich selbst. "Ich glaube, das ist eine Staffel, an die werden wir alle noch lange denken. Ich bin hier an der ein oder anderen Stelle wirklich sehr happy, Single zu sein", sagt Janin laut Gala im Studio. Keine Pose, kein Pathos, sondern ein Satz, der ohne Umweg erklärt, wo sie gerade steht – und warum. Der Moment kommt nach intensiven Gesprächen mit den Kandidatinnen und Kandidaten und wirkt wie ein Gegenentwurf zu Beziehungen um jeden Preis.

Denn diese Staffel zeigt Konflikte, die tiefer schneiden als Eifersucht im TV-Format. Janin erlebt Paare, in denen Grenzen verrutschen und Kompromisse einseitig werden. Besonders deutlich wird das bei Marwin Klute (28) und Melissa Heitmann (29): Während er von verletzten Grenzen und einem vermeintlichen Kompromiss spricht, beschreibt sie, dass sie Erwartungen erfüllte, die nicht ihre eigenen waren. Am schwersten wiegt die Geschichte von Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (26). Alkohol, berichtet Vanessa, habe die Beziehung verdunkelt; sie erzählt von massiven Beleidigungen im Rausch und von emotionaler Aggression, über die sie mit niemandem sprechen durfte. In diesem Spannungsfeld fällt Janins Fazit: Glück ist nicht automatisch an ein Wir gebunden. Manchmal beginnt es, wenn man sich selbst wieder zuhört.

Abseits des Studiolichts ist Janin mit solch klaren Sätzen längst vertraut. Die Moderatorin war zehn Jahre mit Schauspieler Kostja Ullmann (41) liiert, ab 2016 verheiratet, bevor beide getrennte Wege gingen. Öffentliches Liebesraunen gab es 2020, als sie sich am Valentinstag neben Fußballstar Neymar zeigte, dann wurde es ruhig um ihr Privatleben. Im TV bleibt sie dagegen präsent – auch wenn pointierte Ansagen zuletzt Wellen schlugen. Was bleibt, ist ein Einblick in eine Haltung, die sie nun offen ausspricht: Nähe ja, aber nicht um den Preis der eigenen Stimme. Und Single-Sein als Zustand, der Raum lässt für Ruhe, Klarheit und das, was man für sich selbst wichtig findet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janin Ullmann, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kostja und Janin Ullmann im April 2018