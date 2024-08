Ehe-Aus wegen Kindern? Sofía Vergara mit Ex Joe überfordert

Sofía Vergara (52) weiß nicht mehr, was sie sagen soll. Nach ihrer Trennung von Joe Manganiello (47) betonte die Schauspielerin, der Trennungsgrund hänge mit Joes Kinderwunsch zusammen. Der Magic Mike-Star hielt dagegen und meinte, das habe nicht mit dem Ehe-Aus zu tun. Nun scheint die Modern Family-Darstellerin nicht mehr recht zu wissen, wie sie mit der Situation umgehen soll. "Am Ende des Tages weiß man nie, ob er das wirklich gesagt hat", überlegt sie im Interview mit Variety und erklärt: "Ich habe eine Menge Dinge gelesen, die ich gesagt haben soll, bei denen ich dachte: 'Hä? Was soll ich tun, ihn anrufen?'"

Im Januar erklärte Sofía, dass Joe sich sehnlichst Kinder wünsche, sie selbst aber eher bereit sei, Enkel zu bekommen. "Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war. Er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein", offenbarte sie gegenüber El País. Sie habe bereits einen Sohn, der schon über 30 ist und sie würde lieber Oma werden. Joe schien wegen dieser Aussage beinahe empört, denn sie sei "einfach nicht wahr", betonte der Filmstar im Gespräch mit Men's Journal: "So dargestellt zu werden, als hätte ich eine Art Midlife-Crisis gehabt und mich nach neun Jahren zu jemandem umgedreht und demjenigen ein Ultimatum gestellt nach dem Motto 'Mach diese potenziell ungesunde Sache mit deinem Körper oder ich bin weg'... So bin ich nie gewesen."

Sofía und Joe waren von 2015 bis zum Sommer des vergangenen Jahres zusammen und galten lange als Traumpaar. Im Februar dieses Jahres wurde die Scheidung rechtskräftig. Mittlerweile scheinen beide die gemeinsame Ehe aber hinter sich gelassen zu haben, denn jeder ist wieder neu verliebt. Joe ist seit geraumer Zeit mit Caitlin O'Connor (34) liiert. Und mit ihr scheint er auch schon über Hochzeit und Nachwuchs nachzudenken. Die gebürtige Kolumbianerin hat mittlerweile den Chirurgen Justin Saliman an ihrer Seite. Auch sie scheint schwer verliebt zu sein: Zuletzt turtelten die beiden im Urlaub in Frankreich.

Getty Images Sofia Vergara, "America's Got Talent"-Jurorin

Getty Images Joe Manganiello, Schauspieler

