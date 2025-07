Joe Manganiello und Caitlin sind doch noch nicht verlobt

Joe Manganiello (48) und Caitlin O'Connor (34) sind ein starkes Paar, aber die Gerüchte um eine Verlobung scheinen verfrüht zu sein. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin Us Weekly verrät, hat der Schauspieler seiner Freundin bisher noch keinen Antrag gemacht. Doch es wird gemunkelt, dass dieser Schritt vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. "Sie sind noch nicht verlobt ... aber es geht in diese Richtung. Das ist eigentlich keine Frage", erklärt die Quelle. Es sei sicher, dass der Magic Mike-Star und das Model "es mit einer gemeinsamen Zukunft ernst meinen". So plane das Paar bereits, eine Familie zu gründen. "Sie möchte Mutter werden und er ist offen dafür, Vater zu werden", ist sich der Informant sicher.

Caitlin brachte die Gerüchte um eine Verlobung selbst ins Rollen. Die "Electric Love"-Darstellerin zeigte sich vergangene Woche mit einem funkelnden Klunker an ihrem Ringfinger. Sie und ihr Liebster saßen zu diesem Zeitpunkt gemeinsam in einem Restaurant in der sizilianischen Stadt Taormina. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail veröffentlichte, sieht es sogar so aus, als hätte Caitlin den Paparazzo entdeckt und ihre Hand mit dem Diamantring extra in die Kamera gehalten.

Das Paar begann seine Beziehung Ende 2023 nach einer Begegnung bei der Party zur Premiere von Caitlins HBO-Serie "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty". Im Dezember desselben Jahres traten sie das erste Mal bei einem Event, der Children of Armenia Fund Gala in New York, gemeinsam ins Rampenlicht. Auch Joes Chihuahua Bubbles spielt in dieser Liebesgeschichte eine besondere Rolle. Die kleine Hündin, die anfangs nur schwer Vertrauen fasste, zeigte schnell Zuneigung zu Caitlin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / caitlin__oconnor Caitlin O'Connor, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / joemanganiello Joe Manganiello und Caitlin O'Connor und Hund Bubbles, Juni 2025