Promi-Flucht: Deshalb kehren Catherine & Co. L.A. den Rücken

Catherine Zeta-Jones (56), Chrissy Metz (45), Joe Manganiello (49) und Tom Welling (48) haben eines gemeinsam: Sie haben Los Angeles den Rücken gekehrt und sich ein neues Zuhause fernab der Hollywood-Metropole gesucht. Catherine wohnt inzwischen mit Ehemann Michael Douglas (81) rund 40 Autominuten von New York entfernt und genießt dort ein ruhigeres Leben – dennoch nahe am Puls von Kunstszene und Businesswelt. Chrissy ist nach über zwei Jahrzehnten in Kalifornien nach Nashville gezogen, Joe hat gemeinsam mit seiner Verlobten Caitlin O’Connor die Koffer gepackt und ist nach Pittsburgh gegangen, und Tom tauschte den Großstadttrubel gegen ein Ranch-Leben in North Carolina. Vier Stars, vier neue Orte – und jede Entscheidung hat ihre ganz eigenen Gründe.

Gegenüber People schwärmte Chrissy von den Vorteilen ihres neuen Alltags in Tennessee: "Ich war 21 Jahre in L.A., aber meine Familie ist in Florida, wo ich herkomme. Während der Pandemie konnte ich von hier aus zu ihnen fahren." In Nashville, das als Hauptstadt der Country-Musik gilt, sei das Leben überschaubarer: Wege seien kürzer, die Belastung deutlich geringer. Auch Joe und Caitlin haben ihre Zelte in Kalifornien aufgrund der Kriminalitätsrate gänzlich abgebrochen und leben nun in ihrer Heimatstadt Pittsburgh, während Tom in North Carolina Pferde auf seiner Ranch großzieht und damit einen kompletten Kontrast zum früheren Stadtleben gewählt hat.

Catherine, die sich selbst als Kunstliebhaberin beschreibt, verbringt ihre Zeit in New York lieber mit Menschen aus der Finanz-, Kunst- und Geschäftswelt als mit klassischer Hollywood-Gesellschaft. Sie erzählte gegenüber People, dass sie eine "eklektische Sammlerin" sei und es liebe, Kunst in den Häusern anderer zu bestaunen. Mit Michael teilt sie mehrere Wohnsitze in New York, Kanada und Spanien und richtet sich ihr Leben inzwischen bewusst außerhalb des klassischen Hollywood-Rummels ein. Auch Chrissy orientierte sich bei ihrem Umzug stärker an ihrem engen Draht zur Familie in Florida als am Glamour von Los Angeles. Joe und Caitlin setzen in Pittsburgh auf Vertrautheit und Wurzeln, während Tom auf seiner Ranch in North Carolina ein ruhigeres, naturverbundenes Leben führt – weit weg von roten Teppichen, dafür näher an Tieren, Land und einem Alltag mit deutlich weniger Trubel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Hollywoodstar

Anzeige Anzeige

Instagram / joemanganiello Joe Manganiello und Caitlin O'Connor und Hund Bubbles, Juni 2025

Anzeige Anzeige

John Sciulli/Getty Images Tom Welling und Jessica Rose Lee auf einem Event in Hollywood