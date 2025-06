Verlobt mit Joe Manganiello? Caitlin posiert mit Diamantring

Haben Joe Manganiello (48) und Caitlin O'Connor (34) in ihrer Beziehung womöglich den nächsten Schritt gewagt? Der Schauspieler und das Model verbringen aktuell eine gemeinsame Auszeit auf Sizilien. Dort wurden die Turteltauben bei einem gemeinsamen Essen in Taormina gesichtet – besonders ins Auge fiel dabei der funkelnde Klunker an Caitlins Ringfinger. Wie auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, ziert nun ein goldener Diamantring die linke Hand der 34-Jährigen.

Gerüchte über eine mögliche Verlobung entstehen etwa zwei Jahre, nachdem Joe und Caitlin erstmals gemeinsam gesehen wurden. Ihre Beziehung wurde im Herbst 2023 bekannt, nur wenige Monate nachdem die Trennung des Magic Mike-Stars und der Modern Family-Berühmtheit Sofia Vergara (52) Schlagzeilen machte. In Sizilien präsentierten sich Joe und Caitlin nun als echtes Traumpaar: Er in einem lässigen italienischen Look mit kurzen Ärmeln und stilvollen Tattoos, sie in einem farbenfrohen Sommerkleid, das perfekt zur mediterranen Kulisse passte. Zusätzlich sorgte ein elegantes Rubin-Collier bei Caitlin für einen glamourösen Akzent, doch es war der Diamantring, der die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog.

Dass eine Hochzeit auf Joe und Caitlins Plan steht, ist längst kein Geheimnis mehr. Erst kürzlich erklärte ein Insider wieder, dass die Turteltauben ernsthafte gemeinsame Zukunftspläne schmieden. "Sie werden sich bald verloben [und dann] versuchen, Kinder zu bekommen", berichtete die Quelle Us Weekly sicher. Und wie es scheint, könnte Joes bislang unerfüllter Kinderwunsch mit der "Glass Jaw"-Darstellerin in Erfüllung gehen. Der Filmstar "wollte schon immer Vater werden", erklärte er im "Podcrushed"-Podcast: "Das war immer ein Thema in jeder ernsthaften Beziehung, die ich eingegangen bin."

Instagram / caitlin__oconnor Joe Manganiello und Caitlin O'Connor, Schauspieler

Instagram / caitlin__oconnor Caitlin O'Connor und Joe Manganiello im Mai 2025

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello, 2024