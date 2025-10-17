Jetzt doch: Joe Manganiello und Caitlin sind wohl verlobt

Große Neuigkeiten vom roten Teppich: Joe Manganiello (48) hat am Donnerstagabend beim San Diego Film Festival seine Partnerin Caitlin O'Connor (35) als seine Verlobte vorgestellt. Während seiner Dankesrede für den Career Spotlight Award bedankte sich der Schauspieler bei Caitlin für ihre Liebe und Unterstützung – und machte damit die private Nachricht öffentlich. Das bestätigte TMZ. Unklar bleibt, wann und wo der Antrag stattfand. Bereits im Juni hatte allerdings ein auffällig großer Diamantring an Caitlins Hand auf einer Italien-Reise mit Joe für Gemunkel gesorgt. Für Caitlin wäre es die erste Ehe, für Joe nach Sofia Vergara (53) die zweite.

Kennengelernt haben sich die beiden laut People bei einer inoffiziellen Afterparty zu "Winning Time" – in einem Whirlpool, wo sie sich "die ganze Zeit" unterhalten haben. Öffentlich gekoppelt wurden sie im September 2023, kurz nachdem die Trennung von Joe und Sofia publik geworden war. Im Dezember zeigten sich Joe und Caitlin erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich in New York. Zu seiner Ehe mit Sofia sagte Joe später im Men's Journal: "Wir haben in den ersten eineinhalb Jahren versucht, eine Familie zu gründen. Ich habe ihr geschworen, dass ich niemals gehe, wenn es nicht klappt. Und ich bin nicht gegangen." Die Trennung sei erfolgt, "weil zwei Menschen sich auseinanderentwickelt haben", so der Schauspieler.

Abseits des Rampenlichts pflegen die beiden Frischverlobten einen bodenständigen Alltag. Laut Us Weekly seien Joe und Caitlin "beide so unkompliziert, dass es zwischen ihnen richtig gut passt", außerdem sei sie "nicht anspruchsvoll", "kein großer Fan von Partys" und "trinkt nicht viel". Caitlin arbeitet aktuell als Korrespondentin für E! News, stand als Schauspielerin unter anderem für "Winning Time" vor der Kamera und hatte einen Gastauftritt im Finale von "Two and a Half Men". Joe, der nach seiner Scheidung eher zurückgezogen lebte, strahlt mit Caitlin an seiner Seite offenbar neues Lebensglück aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Caitlin O’Connor bei der Premiere von „The Wizard of Oz at Sphere“, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofía Vergara im März 2023