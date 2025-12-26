Joe Manganiello & Caitlin planen schon ihre große Hochzeit

Joe Manganiello (48) und Caitlin O'Connor stecken mitten im Verlobungsglück – und nun wird klar: Die Hochzeitsplanung läuft bereits an. Beim San Diego Film Festival in Kalifornien nannte der Schauspieler seine Partnerin erstmals öffentlich seine Verlobte, als er dort im Oktober seinen Career Spotlight Award entgegennahm und sich in seiner Dankesrede an Caitlin wandte. Laut einem Insider, der sich gegenüber dem Magazin OK! geäußert hat, sollen die beiden seitdem voller Vorfreude über ihre kommende Trauung sprechen und wirken, als könnten sie es kaum erwarten, den nächsten großen Schritt zu gehen.

Besonders viel Gesprächsstoff liefert dabei ein neues Foto von Caitlin auf Instagram: Das Model posiert vor einer eindrucksvollen Bergkulisse, doch beim näheren Hinsehen blitzt an ihrer Hand deutlich ein funkelnder Ring auf. In der Bildunterschrift verrät sie außerdem ein süßes Detail ihrer Feier: Es soll einen "Cookie Table" geben – eine in Pittsburgh sehr beliebte Hochzeitstradition, bei der Gäste an einem großen Kekstisch naschen können. Weil sowohl Joe als auch Caitlin aus Pittsburgh stammen, gilt die Stadt nun als heißer Favorit für den Ort der Hochzeit. Ein weiterer Fixpunkt für den großen Tag ist laut Quelle schon gesetzt: Hund Bubbles, der treue Vierbeiner des Schauspielers, soll "ein großer Teil der Hochzeit" werden und darf bei der Feier auf keinen Fall fehlen.

Kennengelernt haben sich Joe und Caitlin auf einer Party, kurz nachdem der Schauspieler seine Scheidung von Sofia Vergara (53) auf den Weg gebracht hatte. Ab Herbst 2023 wurden die beiden immer häufiger zusammen gesehen, traten kurz darauf gemeinsam bei einem Gala-Event auf und machten ihre Liebe schließlich auch in den sozialen Medien öffentlich. Seitdem wirken sie wie ein eingespieltes Team, zeigen sich bei Veranstaltungen eng aneinandergelehnt und lassen ihre Fans über Instagram an gemeinsamen Momenten teilhaben – vom glamourösen Red-Carpet-Auftritt bis zu entspannten Alltags-Schnappschüssen.

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello, April 2025

Instagram / caitlin__oconnor Joe Manganiello und Caitlin O'Connor, Schauspieler

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2019