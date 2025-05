Single mit 52: Sofía Vergara geriet nach Trennung in Panik

Sofía Vergara (52) hat in der Talkshow "Today" über ihr Leben als Single gesprochen und offenbart, dass sie nach ihrer Trennung von Joe Manganiello (48) zunächst in Panik geriet. "Ich habe gedacht: 'Ich bin 52, was passiert jetzt? Wo werde ich jemanden finden?'", berichtete die ehemalige "Modern Family"-Darstellerin. Doch mittlerweile hat sich ihre Sicht auf das Single-Dasein entspannt, und sie fühlt sich nicht mehr unter Druck, sofort einen neuen Partner finden zu müssen. Allerdings hat die Schauspielerin auch klare Vorstellungen davon, was sie sich von einer neuen Beziehung erhofft: "Jemanden, der gesund ist, mich liebt, groß, gut aussehend und Spaß in mein Leben bringt."

Sofía und Joe gaben im Juli 2023 nach sieben Ehejahren ihre Trennung bekannt. Kennengelernt hatten sie sich 2014 bei einem Dinner der White House Correspondents' Association, als die Schauspielerin noch mit ihrem damaligen Verlobten Nick Loeb (49) liiert war. Nachdem diese Beziehung endete, nahm Joe Kontakt zu ihr auf, und die beiden heirateten ein Jahr später. Doch wie die Schauspielerin Anfang 2024 verriet, führten unterschiedliche Vorstellungen über Kinder letztlich zum Aus ihrer Ehe. Zwischenzeitlich war Sofía mit dem Orthopäden Justin Saliman liiert und zeigte sich mit ihm auf romantischen Reisen. Doch auch diese Verbindung hielt nicht länger als ein Jahr.

Sofía Vergara ist bekannt dafür, selbstbewusst und unabhängig aufzutreten, und hat deutlich gemacht, dass sie in erster Linie nach Respekt sucht. Für sie ist es essenziell, ernst genommen zu werden – egal ob beruflich oder privat. Ihre Prioritäten haben sich nach der Scheidung verschoben – Romantik ist mittlerweile nicht mehr der Mittelpunkt ihrer Wünsche. Mit ihrer selbstbestimmten Haltung und ihrem Sinn für Humor bleibt die Kolumbianerin eine der faszinierendsten Persönlichkeiten Hollywoods. Zuletzt meinte sie scherzhaft über ihre Zukunftspläne: "Ich wünsche mir Gesundheit, Geld und vielleicht noch einen Freund. Oder einen Liebhaber."

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im Januar 2020

Getty Images Sofia Vergara, 2025

