Joe Manganiello verlässt LA wegen zu hoher Kriminalität

Joe Manganiello (49) und Caitlin O'Connor (35) haben Los Angeles hinter sich gelassen und sind in ihre alte Heimat zurückgekehrt – und zwar nach über zwei Jahrzehnten in der kalifornischen Metropole. Das frisch verlobte Paar wohnt nun in Mt. Lebanon, einem Vorort von Pittsburgh in Pennsylvania. Ausschlaggebend für den Abschied war laut Caitlin die Entwicklung in L.A. und die Suche nach einem neuen Lebensmittelpunkt gemeinsam mit Joe. Gegenüber Fox News Digital sagte die TV-Moderatorin: "Die Kriminalität in Los Angeles ist auf einem Allzeithoch." Der Umzug sei lange gereift, dann habe sich das perfekte Haus in Pittsburgh gefunden – und der Neustart stand fest.

Die Entscheidung, nach Pittsburgh zu ziehen, ist für die beiden auch eng mit ihrem Wunsch verbunden, sich sozial zu engagieren. Joe hat eine besondere Beziehung zum UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh, wo er schon seit Jahren Spendenaktionen organisiert und Kindern Besuche abstattet. Zuletzt sammelte er dort 170.000 Euro während einer Prominenten-Ausgabe von "Wheel of Fortune". Caitlin betonte, dass ihr die Besuche bei den jungen Patienten und ihre Teilnahme an einer regionalen Spendengala die Augen geöffnet hätten: "Es war herzzerreißend zu sehen, wie viel die Menschen hier geben möchten, um anderen zu helfen." In Mt. Lebanon habe das Paar eine Gemeinschaft gefunden, die Hilfsbereitschaft und warme Nachbarschaft lebe.

Hinter der Entscheidung steckt für Caitlin auch ein sehr persönliches Heimatgefühl: Die Moderatorin wurde zwar in Los Angeles geboren, wuchs aber im nahegelegenen Uniontown auf, wo bereits Generationen ihrer Familie lebten. Sie spricht von einer "magischen" Kindheit, in der sie von ihren Großeltern geprägt wurde und früh erlebte, was es bedeutet, wenn ein Kind schwer krank ist – ihr Großonkel litt sein ganzes Leben an den Folgen einer Polio-Erkrankung. Joe, der seine Verlobte schon bei früheren Auftritten stolz an seiner Seite präsentierte, schaufelt währenddessen tapfer die Einfahrt frei – ein Bild aus ihrem neuen Alltag, das Caitlin nach eigener Aussage nur noch mehr in ihn verlieben ließ. Zuvor war der Schauspieler knapp 10 Jahre mit Sofia Vergara (53) verheiratet.

Instagram / caitlin__oconnor Caitlin O'Connor und Joe Manganiello im Mai 2025

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello im Januar 2024

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello, April 2025