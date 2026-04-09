So viel hat Karina Wagner in der Schwangerschaft zugelegt

Nach der Geburt ihres ersten Kindes meldete sich Karina Wagner (30) bei ihren Fans zurück – und das mit bemerkenswert offenen Worten. Die Influencerin und Reality-TV-Bekanntheit, die im März 2026 gemeinsam mit ihrem Mann Steffen Vogeno Eltern eines Sohnes namens Romeo wurde, nutzte eine Instagram-Fragerunde, um ihrer Community einen ehrlichen Einblick in die körperlichen Veränderungen der vergangenen Monate zu geben. Dabei sprach sie unter anderem über ihre Gewichtszunahme während der Schwangerschaft – ein Thema, das viele Followerinnen beschäftigt. "Also am Ende war ich bei über 20 Kilo, da ich auch viel Wasser eingelagert habe. Zwei Wochen später und die ersten 13 Kilo sind schon runter! Wollt ihr da mal so ein Bauchupdate sehen?", ließ sie ihre Community wissen.

Die Geburt von Söhnchen Romeo verlief nicht ganz unkompliziert. Nachdem Karina und Steffen ins Krankenhaus gefahren waren, bekam sie eine Tablette zur Geburtseinleitung und spürte bereits eine Stunde später erste Wehen. Doch es kam zu Komplikationen: Romeo rutschte nicht tief genug ins Becken, sein Herzschlag war zu schnell, das Fruchtwasser verfärbte sich und Karina bekam Fieber. Letztlich musste der Kleine dann per Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden. Entsprechend langsam gestaltete sich auch Karinas Erholung nach dem chirurgischen Eingriff. Auf die Frage eines Fans, wie es ihr mittlerweile geht, antwortete sie: "Ich glaube, das ist so unterschiedlich! Es gibt viele Frauen, die direkt am nächsten Tag wieder fit sind oder wie ich: nach 2 Wochen immer noch Schmerzen haben." Besonders abends und nachts spüre sie die Folgen des Eingriffs noch extrem stark.

Karinas Offenheit kommt bei ihren Fans sichtlich gut an – und das ist kein Zufall. Bereits während der gesamten Schwangerschaft ließ sie ihre Community eng an ihrer Reise teilhaben: von den ersten Wochen mit Übelkeit und Erschöpfung über die Gewichtsentwicklung bis hin zu den letzten Wochen, in denen sie auf ärztliche Anordnung das Bett hüten musste. Auch das Thema Endometriose sprach sie ungeschminkt an – eine Erkrankung, die ihre Chancen auf eine Schwangerschaft zunächst ungewiss machte, bevor es dann doch auf natürlichem Weg klappte. Diese Bereitschaft, auch schwierige oder körperlich belastende Themen nicht zu beschönigen, dürfte für viele Frauen eine echte Stütze sein. Trotz des schwierigen Starts genießen Karina und Steffen nun ihr Familienglück mit ihrem Erstgeborenen.

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Schwangere Karina Wagner, Realitystar