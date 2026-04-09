15 Tage nach der Geburt: Karina Wagner gibt ein Bauchupdate

Karina Wagner (30) ist vor Kurzem Mutter geworden und meldet sich nun mit einem ehrlichen Update bei ihren Fans auf Instagram zurück. In einem Video zeigt die Influencerin stolz ihren After-Baby-Bauch und gibt dabei einen Einblick in ihre körperlichen Veränderungen seit der Geburt ihres Kindes vor knapp zwei Wochen. "Circa 20 Kilo waren es durch die Schwangerschaft, 13 Kilo sind schon runter und der Bauch zieht sich langsam zurück. Bauchupdate 15 Tage nach der Geburt", erklärt Karina in dem Clip und präsentiert ihren Körper dabei ganz offen von verschiedenen Seiten.

In dem Video geht die 30-Jährige detailliert auf die Veränderungen ein, die ihr Körper während und nach der Schwangerschaft durchgemacht hat. "Ich hatte auch extrem viel Wasser, meine Oberweite war schon bei E oder F, da ist auch schon einiges zurückgegangen", erzählt sie ihren Followern. Karina zeigt ihren Bauch nicht nur von vorne, sondern auch von der Seite und gibt dabei zu: "Also ich passe noch nicht in meine alten Hosen. Aber alles halb so wild." Anschließend hebt sie ihr Shirt hoch und präsentiert ihren Bauch auch frontal. "Ich bin mal gespannt, wie es in zwei Wochen aussieht, aber bis jetzt...", sagt sie, zuckt dabei mit den Schultern und lächelt sichtbar zufrieden.

In einer Fragerunde auf Instagram beantwortete Karina außerdem offen die Fragen ihrer Community zu ihrem neuen Alltag als Mutter. Besonders ein Thema beschäftigte viele ihrer Fans: das Stillen. "Ich stille nicht und habe meine Gründe, warum es so ist", stellte die Influencerin klar. Details zu ihrer Entscheidung wollte sie nicht öffentlich machen. Karina betonte aber: "Die Frage kam einfach am häufigsten und auch wenn viele die Antwort trotzdem verurteilen: Ich bin trotzdem mal gespannt, wie viele mir gleich schreiben werden."

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, April 2026

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, April 2026

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Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, April 2026

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