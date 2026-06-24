Kim Kardashian kassiert Shitstorm für 56.000-Euro-Jeans

Kim Kardashian (45) sorgt mal wieder für Aufruhr im Netz – diesmal wegen einer gebrauchten Jeans. Die Unternehmerin hat auf ihrer Resale-Plattform Kardashian Kloset eine Vintage-Levi's in Kooperation mit der Luxusmarke Chrome Hearts für satte 65.000 Dollar (umgerechnet: 56.684 Euro) zum Verkauf angeboten. Die stark used-optisch bearbeitete Hose in US-Größe 32 wird in der Beschreibung laut OK! als "extrem selten" und in "sehr gutem Vintage-Zustand" angepriesen. Handgefertigte Herzchen-Details sollen das gute Stück besonders machen – doch für viele Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien ist der Preis schlicht ein Skandal.

Auf Reddit ließ die Empörung nicht lange auf sich warten. "Sie bekommen diese Sachen zweifellos umsonst oder stark vergünstigt und haben dann die Dreistigkeit, sie weiterzuverkaufen. Sie sind wirklich so geschmacklos und gierig", beschwerte sich ein User. Ein anderer kommentierte auf der Plattform: "Der Kardashian Kloset ekelt mich an. Gott bewahre, dass sie die Klamotten oder einen Teil ihres absurden Einkommens an Bedürftige spenden. Sie sind schon unglaublich reich, aber nein, sie müssen ihr gebrauchtes Zeug für noch mehr Geld verkaufen." Kim, die mittlerweile mit Rennfahrer Lewis Hamilton (41) liiert ist, hat sich bisher zu keiner der Vorwürfe geäußert. Auch ihre Schwester Khloé Kardashian (41) steht in der Kritik, nachdem sie auf derselben Plattform 2024 eine gebrauchte Zara-Jacke ihrer Tochter True für 50 Dollar angeboten hatte. "Gebrauchte Nike- und Zara-Sachen zum Vollpreis zu verkaufen? Das ist purer Geiz", hieß es in einem weiteren Reddit-Kommentar.

Kardashian Kloset ist kein neues Streitthema für die Familie. Bereits in der Vergangenheit musste sich Kim, deren gemeinsame Tochter mit ihrem Ex Kanye West (49), North West (13), in die erfolgreichen Fußstapfen ihrer Mutter zu treten scheint, für andere Angebote auf der Plattform rechtfertigen – darunter eine Hermès Birkin Bag, die sie für 70.000 Dollar (umgerechnet: 61.044 Euro) einstellte. Laut ihrer eigenen Beschreibung wies diese lediglich "leichte Kratzer" und "leichte Verfärbungen" auf. Die Seite soll eigentlich "Luxusdesigner"-Artikel zugänglich machen, wird von Fans, Kritikerinnen und Kritikern jedoch regelmäßig als Zeichen von Maßlosigkeit eingestuft.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Mai 2026

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian