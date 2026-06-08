Lewis Hamilton schwärmt von Kims Rückhalt in Monaco

Beim Monaco Grand Prix am vergangenen Sonntag saß Kim Kardashian (45) auf der Tribüne und feuerte ihren Freund Lewis Hamilton (41) an. Der Formel-1-Fahrer fuhr für Ferrari auf den zweiten Platz – und zeigte sich anschließend im Interview gerührt von der Unterstützung seiner Partnerin. "Es ist großartig, dass sie dieses Wochenende gekommen ist und mich unterstützt", sagte Lewis laut BBC. "Es ist großartig, gute Menschen um sich zu haben, die einem den Rücken stärken, und das tut sie jeden Tag für mich." Nachdem er die Vize-Trophäe entgegengenommen hatte, schickte der Rennfahrer Kim einen Kuss zu.

Bereits vor dem Rennen sorgte Kim für Aufsehen: Sie posierte vor Lewis' Ferrari-Garage für Fotos, bevor sie zur Startaufstellung weiterzog. Dort trug sie ein weißes Kleid kombiniert mit einer großen rosafarbenen Sonnenbrille. An ihrer Seite war ihre Schwester Khloe Kardashian, die in einem ähnlichen Outfit erschien. Weitere prominente Gesichter auf der Startaufstellung waren unter anderem Sängerin Karol G (35), Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (56), Ex-Snowboarder Shaun White (39) sowie Schauspieler Terry Crews (57), bekannt aus der Serie "Brooklyn Nine-Nine". Das Rennen selbst gewann übrigens Mercedes-Fahrer Andrea Kimi Antonelli.

Erst kurz zuvor hatte Kim ihre Beziehung zu Lewis auf Instagram offiziell gemacht. Sie postete ein Foto, das die beiden beim gemeinsamen Fahrradfahren entlang eines Flusses in New York zeigt – bei strahlend schönem Wetter. Berichte über eine Romanze zwischen dem Realitystar und dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister kursierten bereits seit Anfang des Jahres. Kim war beim Monaco-Wochenende zum ersten Mal seit Beginn ihrer Beziehung offiziell im Fahrerlager zu sehen.

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Getty Images Lewis Hamilton, Mai 2025

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Getty Images Kim Kardashian bei der Siegerehrung des Großen Preises von Monaco 2026

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Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian bei der Qualifikation zum Monaco-GP, über der Ferrari-Box in Monte-Carlo

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