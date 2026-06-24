Nach ewigen Absagen: Kim Virginia Grey bekommt ihr Traumhaus

Für Kim Virginia Grey (31) ist ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen: In einer neuen Instagram-Story verkündet die Reality-Bekanntheit, dass sie endlich den Vertrag für ihr absolutes Traumhaus unterschrieben hat. Sichtlich aufgeregt erzählt sie ihren Followern, dass sie die Zusage erst vor Kurzem bekommen habe und es selbst noch kaum glauben könne. Immer wieder betont sie, wie viel Glück sie und ihr Mann Nikola (30) hatten, denn zuvor seien ihnen passende Häuser immer wieder direkt vor der Nase weggeschnappt worden. Nun hat es doch geklappt – und Kim schwärmt, dass die Zusage für dieses spezielle Haus für sie eine besonders tiefe Bedeutung hat.

"Wir haben es geschafft. Wir haben einfach finally die Unterschrift. Ich kann es nicht fassen", freute sie sich in ihrer Story. Dass ausgerechnet dieses Haus nun ihres sei, mache die Sache für sie noch emotionaler, verriet Kim – mehr aber noch nicht. "Das hat auch noch einen anderen emotionalen Hintergrund, warum ich mich sehr krass auf dieses Haus speziell freue. Das kann ich euch aber jetzt noch nicht sagen. Das kommt in der Zukunft", so die 31-Jährige. Sogar über die Inneneinrichtung macht sie sich bereits Gedanken: Ein Teppich mit Noppen sei schon fest eingeplant.

Auch in anderen Lebensbereichen überschlagen sich bei Kim und Nikola gerade die Neuigkeiten. Das Paar, dessen Liebesglück einst standesgemäß bei Promis unter Palmen seinen Anfang nahm, teilte vor Kurzem mit, Kim sei "offiziell befruchtet". Damit dürfte das neue Haus für die beiden Realitystars nicht nur ein wahrgewordener Wohntraum sein, sondern auch ein wichtiger Ort für ihren nächsten gemeinsamen Lebensabschnitt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Influencerin Kim Virginia Grey, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey und Nikola Grey mit ihren Dalmatinern, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025