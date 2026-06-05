Befruchtet: Kim Virginia und Nikola Grey werden bald Eltern

Süße Neuigkeiten von Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30): Das Paar könnte schon bald ein Baby erwarten! Die beiden Realitystars teilten die freudige Nachricht jetzt auf Instagram – mit einem innigen Video, auf dem Nikola seine Frau liebevoll von hinten umarmt und beide ihre Hände auf Kims Bauch legen. Dazu schreiben sie: "Offiziell befruchtet. Bald sind wir Mama und Papa." In der Kommentarspalte häufen sich seitdem die Glückwünsche ihrer Community.

Für ihre Fans kam die Neuigkeit nicht völlig überraschend: Kim hatte den bevorstehenden Eingriff bereits vor einigen Wochen öffentlich angekündigt. Unter dem Beitrag finden sich begeisterte Reaktionen wie "Oh wie toll, herzlichen Glückwunsch und eine schöne Kugelzeit" oder schlicht "Herzlichen Glückwunsch". Auch "Daumen sind gedrückt" war unter den Kommentaren zu lesen – ein Hinweis darauf, dass viele Fans wissen, was das Paar in der Vergangenheit durchgemacht hat.

Denn hinter Kim und Nikola liegen schwere Zeiten: Die beiden verloren bereits ein gemeinsames Kind. Über die belastende Zeit sprachen die Realitystars in der Vergangenheit offen mit ihren Fans auf Social Media und zeigten sich dabei sehr verletzlich. In den letzten Monaten teilten sie dort aber auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Paar – sowohl fröhliche Pärchenmomente als auch ernstere Themen rund um ihre Beziehung.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Juni 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2025