Schwangere Nicola Roberts muss sich einer OP unterziehen

Nicola Roberts (40) hat sich jetzt kurzfristig aus dem West End verabschiedet: Die Girls Aloud-Sängerin kann ihre finale Woche als Persephone im Musical "Hadestown" im Lyric Theatre nicht spielen, weil sie sich nach ärztlichem Rat einem kleineren operativen Eingriff unterziehen muss. Die Nachricht teilte sie am Freitag auf Instagram mit, wo sie betonte, dass es ihr grundsätzlich gut gehe. Nicola, die mit ihrem Verlobten Mitch Hahn ihr erstes Kind erwartet, ist im fünften Monat schwanger und rechnete eigentlich damit, die Londoner Shows noch regulär zu beenden.

In ihrer Botschaft an die Fans klingt spürbare Wehmut mit. "Ich bin so traurig und enttäuscht, das mit euch teilen zu müssen", schrieb sie in ihrem Post. "Ich habe heute erfahren, dass ich einen kleinen chirurgischen Eingriff brauche und meine letzte Woche 'Hadestown' daher nicht spielen kann. Es tut mir so leid für alle, die Reisen und Tickets für meine letzten Vorstellungen geplant hatten." Zugleich dankte die Sängerin dem Ensemble und dem Publikum: "Ich habe es geliebt, Persephone zu spielen. Es war ein Traum, und es bricht mir das Herz, ohne richtigen Abschied gehen zu müssen." Unter ihrem Post sammelten sich rasch Genesungswünsche von Fans und Prominenten, viele hoben hervor, Gesundheit habe jetzt Vorrang.

Ihr Babyglück hatte Nicola erst vergangenes Weihnachten mit einer Reihe festlicher Fotos auf Instagram öffentlich gemacht: "Mitch und ich haben den magischsten Weihnachtstag verbracht, an dem wir die schönste Nachricht mit unseren Familien geteilt haben." Die Sängerin und der frühere Fußballer hatten im Sommer 2024 ihre Verlobung gefeiert, seitdem zeigt sie sich immer wieder mit funkelndem Ring. Im Netz wirkt das Paar gelöst und familiär, teilt kleine Alltagsmomente statt großer Bühneninszenierung. Freunde und Weggefährten gratulieren regelmäßig unter ihren Posts, und die Künstlerin bedankt sich oft für den Rückhalt – eine Nähe zu ihrem Publikum, die sie auch jetzt durch diese ungeplante Pause trägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicola Roberts im Dezember 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / lilcola Nicola Roberts mit ihrem Verlobten Mitchel Hahn, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilcola Sängerin Nicola Roberts, Dezember 2025