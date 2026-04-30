So verlief Nicola Roberts' OP inmitten der Schwangerschaft

Nicola Roberts (40) hat ihre Fans jetzt mit einem persönlichen Update zu ihrer Schwangerschaft überrascht. Die Girls-Aloud-Sängerin hatte Anfang des Jahres auf Instagram enthüllt, dass sie sich in der 22. Schwangerschaftswoche einem operativen Eingriff unterziehen musste, damit das Baby in ihrem Bauch bleibt. Seitdem steht für die 40-Jährige auf ärztliche Anweisung hin viel Ruhe auf dem Programm, wie sie nun in einem neuen Beitrag schilderte. Dazu teilte sie mehrere Fotos mit ihrem wachsenden Babybauch – darunter ein Schnappschuss beim Teetrinken im Bett sowie eines beim Eisessen in ihrem Auto an einem sonnigen Frühlingstag.

Nun hat Nicola die 34. Schwangerschaftswoche erreicht, was sie als große Erleichterung beschreibt. "Jetzt habe ich nur noch ein paar Wochen vor mir", schrieb sie auf Social Media. Gleichzeitig meldete sie sich auch emotional zu Wort: "Das letzte Stück ist nicht gerade das Leichteste. Einerseits wird es schön sein, mich wieder wohler zu fühlen, aber ich werde auch meinen Bauch und dieses kleine Wesen darin sehr vermissen." Für Ablenkung während der Bettruhe sorgt für sie die Reality-Serie The Real Housewives. Außerdem feierte sie kürzlich mit ihrer Girls-Aloud-Kollegin Kimberley Walsh (44) und anderen Freundinnen eine Babyparty im Bridgerton-Stil im Londoner Hotel The Lanesborough – auch Moderatorin Laura Whitmore war dabei und zeigte stolz ihren eigenen Babybauch.

Nicola und ihr Verlobter Mitch Hahn, ein ehemaliger Fußballer, hatten die Schwangerschaft am ersten Weihnachtstag auf Instagram bekannt gegeben. "Wir haben ein Geheimnis gehütet. Wir sind im fünften Monat schwanger! Wir können es kaum erwarten, unser Kleines im Frühling kennenzulernen", schwärmte die Sängerin damals. Mitch hatte ihr zuvor vor einem Jahr während einer romantischen Reise in den Süden Frankreichs einen Heiratsantrag gemacht. Für die Schwangerschaft hatte Nicola auch ihre Rolle als Göttin Persephone im Westend-Musical "Hadestown" im Lyric Theatre aufgegeben, um sich dem medizinisch notwendigen Eingriff zu unterziehen.

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Instagram / nicolaroberts Nicola Roberts, April 2026

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