Girls-Aloud-Star Nicola Roberts ist erstmals Mama geworden

Nicola Roberts (40) ist zum ersten Mal Mutter geworden! Die Girls Aloud-Sängerin hat auf Instagram verkündet, dass sie und ihr Verlobter Mitch Hahn vor einigen Wochen heimlich eine Tochter begrüßt haben. Neben zuckersüßen Fotos, auf denen die 40-Jährige ihr Neugeborenes liebevoll im Arm hält, ist auch ein Schnappschuss dabei, der Mitch zeigt, wie er das Baby aus dem Krankenhaus trägt. "Unser wunderschönes Mädchen ist da. Wir können gar nicht aufhören, ihr perfektes kleines Gesicht anzustarren und ihr weiches Köpfchen zu küssen", schrieb Nicola zu dem Post.

Die kleine Tochter kam laut der Sängerin in der 38. Schwangerschaftswoche zur Welt und wog bei der Geburt 2,9 Kilogramm. "Sie ist gesund und zufrieden angekommen und gedeiht prächtig. Es ist der Himmel auf Erden mit ihr, und wir können kaum glauben, dass sie uns gehört", schwärmte Nicola weiter. Ihre Promi-Freundinnen überhäuften sie daraufhin mit Glückwünschen. "Die beste Neuigkeit überhaupt, herzlichen Glückwunsch", schrieb Rochelle Humes. Auch Jessie Ware und Laura Whitmore gratulierten öffentlich. Ihre Schwangerschaft hatte Nicola bereits an Weihnachten bekanntgegeben und damals verraten, dass sie im fünften Monat schwanger sei und sich auf ihr Baby im Frühling freut.

Nicola und der 37-jährige Mitch, der als Buchhalter und Fußballer tätig ist, verlobten sich im Juli 2024 während eines romantischen Urlaubs in Südfrankreich. Ihre Verlobung zeigte Nicola anschließend öffentlich, als sie mit ihrem funkelnden Ring auf der Bühne beim Brighton Pride neben ihren Bandkolleginnen Cheryl, Nadine Coyle (40) und Kimberley Walsh (44) auftrat. Erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen waren die beiden im Juni 2022 bei einem Konzert von Elton John (79). Eine Quelle verriet The Sun damals über das Paar: "Nicola hat in Mitch ihre Seelenverwandte gefunden. Sie könnte nicht glücklicher sein."

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Instagram / nicolaroberts Nicola Roberts mit ihrer Tochter

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Instagram / nicolaroberts Nicola Roberts mit ihrer Tochter

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Instagram / nicolaroberts Nicola Roberts' Partner mit ihrer Tochter