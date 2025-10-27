Nicola Roberts schwört auf Rinderfett für jugendliche Haut

Girls Aloud-Star Nicola Roberts (40) lüftet ein unerwartetes Beauty-Geheimnis: Sie reinigt ihr Gesicht mit Rindertalg. Beim Panel von Aveenos Event "Aging Gratefully" erklärte die Sängerin, die derzeit im Londoner West End als Persephone im Musical "Hadestown" auf der Bühne steht: "Ich kann mich mit einer 16-Schritte-Pflegeroutine nicht anfreunden." Sie greife daher auf das Fett von Rindern zurück, um ihr Gesicht zu reinigen.

Nach der Reinigung mit Rindertalg trage sie eine Feuchtigkeitscreme auf und danach Sonnenschutz. Weil sie für "Hadestown" jeden Abend gefühlt "Zentimeter dickes Make-up" tragen muss, sei die simple Methode ihr alltäglicher Retter. Rindertalg, auch als Beef Dripping bekannt, ist geschmolzenes und wieder erstarrtes Rinderfett, das eher aus Kriegszeiten oder aus der Küche stammt. Es findet etwa beim Zubereiten von Bratkartoffeln seine Verwendung.

Ferner thematisierte Nicola auch das eigene Wohlgefühl und das Älterwerden. Früher habe sie sich in Modemagazinen nicht wiedererkannt: "Wenn ich jünger war und in Modemagazine geschaut habe, sagten die Mädchen: 'Ich liebe ihr Gesicht' oder 'Ich liebe ihre Haare' – aber ich konnte mich mit diesen Bildern nicht identifizieren." Ihr größtes Beauty-Bedauern aus den Zwanzigern sei der Versuch gewesen, sich diesen Idealen anzupassen – inklusive Selbstbräuner. "In mich selbst hineinzuwachsen, ist erst in den letzten Jahren passiert. Vielleicht ist das nur eine Altersfrage, weil man sich weniger schert. Aber es ist ein sehr schöner Ort", behauptete die Sängerin.

Getty Images Nicola Roberts, Juni 2023

Getty Images Nicola Roberts im Oktober 2022

Instagram / lilcola Nicola Roberts, Sängerin

