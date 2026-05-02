So groß: Cheryl Cole zeigt seltene Aufnahmen mit Sohn Bear

Seltene Einblicke in ihr Familienleben: Cheryl Cole (42) hat auf Instagram Fotos und Videos geteilt, auf denen sie gemeinsam mit ihrem neunjährigen Sohn Bear durch den Freizeitpark Walt Disney World in Florida spaziert. Auf einer der Aufnahmen trägt die Sängerin einen Mickey-Mouse-Rucksack und läuft händchenhaltend mit ihrem Sohn durch den Park. In einem anderen Bild versteckt Bear sein Gesicht auf einem Fahrgeschäft. "Irgendwo in den Ecken der Welt existiert Magie noch", schrieb die 42-Jährige zu den Bildern. "Ich weiß nicht, was mich so lange davon abgehalten hat, die Freuden von Walt Disney World zu erleben, aber ich bin die letzten paar Wochen völlig in mein inneres Kind eingetaucht. Was für ein wunderbarer Ort."

Bear ist Cheryls Sohn mit ihrem verstorbenen Ex Liam Payne (†31), der im Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien ums Leben kam. Liam und Cheryl hatten von 2016 bis 2018 eine Beziehung und begrüßten ihren gemeinsamen Sohn 2017. Nach Liams Tod meldete sich Cheryl öffentlich zu Wort und beschrieb den Verlust als ein "erschütterndes Ereignis". "Liam war nicht nur ein Popstar und eine Berühmtheit, er war ein Sohn, ein Bruder, ein Onkel, ein lieber Freund und Vater unseres Sohnes", schrieb sie damals.

Liams ehemaliger One Direction-Kollege Louis Tomlinson hatte sich nach dessen Tod ebenfalls in einem Instagram-Statement gemeldet und versprochen, für Bear da zu sein. "Ich möchte, dass du weißt: Wenn Bear mich jemals braucht, werde ich der Onkel sein, den er in seinem Leben braucht, und ihm Geschichten davon erzählen, wie unglaublich sein Vater war", schrieb Louis. Liam selbst hatte zu Lebzeiten kaum Fotos oder Videos seines Sohnes öffentlich geteilt. In einem Snapchat-Video, das nach seinem Tod wieder auftauchte und an seinem 31. Geburtstag aufgenommen worden war, sprach er aber liebevoll über Bear: "Er ist jetzt so groß. Er ist ein großer Junge und sieht aus wie ein kleines Abbild von mir."

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Instagram / cherylofficial Cheryl Cole mit ihrem Sohn Bear, April 2026

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Instagram / cherylofficial Liam Payne und sein neugeborener Sohn Bear im Jahr 2018

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Getty Images Liam Payne und Cheryl Cole, Brit Awards 2018