Cheryl Tweedys entfremdeter Bruder Andrew ist obdachlos

Erneut sorgen Bilder aus Jarrow für Aufsehen: Andrew Tweedy, der entfremdete Bruder von Cheryl Tweedy (42), wurde in dieser Woche vor einem Morrisons-Supermarkt in South Tyneside gesehen. Er schläft dort in einem Zelt und bittet Passanten um Geld und Lebensmittel. Die Aufnahmen zeigen ihn nahe dem Eingang des Marktes, wo er den Tag über ausharrt. Laut The Sun lehnt Andrew weitere Entzüge ab. Cheryl soll ihrem Bruder in der Vergangenheit mehrfach Hilfe organisiert und sogar teure Aufenthalte in Entzugskliniken bezahlt haben. Rund 23.000 Euro soll die Sängerin dafür aufgebracht haben.

Schon 2021 wurde bekannt, dass Andrew obdachlos ist. Damals sagte er der The Sun: "So lebe ich gerade. Ich habe hier seit mehr als drei Monaten gebettelt, und es bricht mir das Herz." Weiter erklärte er: "Ich habe so viel verdammten Stolz. Bei der Familie, die ich habe, sollte ich nicht hier sein. Es ist furchtbar." Nach Angaben des Blattes teilte er außerdem mit, dass niemand aus der Familie Kontakt zu ihm aufgenommen habe. Zuletzt geriet der frühere Arbeiter erneut in Konflikt mit der Polizei: Vor wenigen Wochen stand er vor Gericht, weil er betrunken und randalierend vor dem Supermarkt aufgegriffen worden sein soll. Er erklärte laut Daily Mail: "Ich war dreimal im Entzug, aber ich gehe nicht zurück. Ich bin jemand, der einen Schritt vor und zehn zurück macht. Jedes Mal." Laut Medienberichten habe er die eintreffenden Beamten beschimpft und herausgefordert. Ein örtlicher Polizist wurde mit der Einschätzung zitiert, man habe kein "wirkliches Recht", Andrew von dem Platz zu verweisen, da es sich um Ratsgelände handele, er warte auf eine vorübergehende Unterkunft.

Cheryl hat zu Andrews Situation öffentlich nie viel gesagt, doch Andrew selbst räumte ihre Unterstützung mehrfach ein. Aus der Haft sagte er 2008 dem Sunday Mirror: "Cheryl will mir helfen – aber ich bin zu weit weg. Ich weiß, dass ich ihr das Herz breche, aber ich bin nicht stark genug, mich zu fangen." Er schilderte zudem heimliche Besuche seiner Schwester im Gefängnis. Damals bat Cheryl ihn demnach, ihre Hilfe anzunehmen; auch Ex-Mann Ashley Cole (45) soll Unterstützung angeboten haben. Privat konzentriert sich Cheryl heute vor allem auf ihren Sohn Bear. Der Junge stammt aus ihrer Beziehung mit Liam Payne (†31).

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Getty Images Cheryl Cole, Sängerin

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Getty Images Cheryl Cole in London im März 2020

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John Phillips/Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den Brit Awards 2018