Cheryl Coles Ex-Assistentin stirbt während Patagonien-Sturm

Victoria Bond, eine ehemalige Assistentin von Cheryl Cole (42), ist tragisch bei einer Wanderung in Patagonien ums Leben gekommen. Die 40-jährige PR-Expertin befand sich mit einer Gruppe von Wanderern im Torres-del-Paine-Nationalpark in Chile, als sie von einem starken Schneesturm überrascht wurden. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern pro Stunde und eisigen Bedingungen gerieten die Abenteurer in große Gefahr. Während einige Gruppenmitglieder ins Basislager zurückkehren konnten, verloren fünf von ihnen – zwei Mexikaner, zwei Deutsche und Victoria – ihr Leben. Chris Aldridge, ein Mitglied der Gruppe, beschrieb die dramatischen letzten Stunden gegenüber Daily Mail: "Es war angsteinflößend. Ich rutschte den Berg hinab und konnte nicht stoppen."

Chris berichtete, dass die Gruppe den Abstieg antrat, als die Bedingungen plötzlich eskalierten. "Einige sind den Berg hinuntergerutscht. Es war eisig, wirklich tückisch, mit sehr starkem Wind. Die Leute konnten weder nach vorne noch nach hinten sehen", sagte er gegenüber Daily Mail. Als klar wurde, dass nicht alle zurückgekehrt waren, brach die Gruppe zur Suche auf, denn Parkranger waren laut den Wanderern in ihre Heimatorte zum Wählen zurückgekehrt. Für Victoria kam jede Hilfe zu spät. Die chilenische Parkverwaltung CONAF erklärte: "Wir bedauern diese Tragödie zutiefst und senden unsere Solidarität an die Familien der Verstorbenen und an alle, die sehr schwierige Zeiten im Nationalpark Torres del Paine erlebt haben." Man werde die Sicherheits- und Kommunikationsprotokolle gemeinsam mit den Konzessionären überprüfen, um Vorsorge und Notfallreaktion zu stärken.

Die Organisation Visit Isles of Scilly, für die Victoria zuletzt tätig war, würdigte sie als charismatische, leidenschaftliche Persönlichkeit, deren ansteckendes Lachen und Tatendrang von allen geschätzt wurden. "Sie war immer voller Charisma und Charme und hatte eine erstaunliche Leidenschaft für das Leben und Scilly. Ihre 'Ich schaffe das'-Einstellung, ihre niemals 'Nein' sagende Art und ihr ansteckendes Lachen wurden von allen, die sie kannten, geliebt. Wir werden sie unbeschreiblich vermissen und beginnen gerade erst, ihren viel zu frühen Tod zu verarbeiten", heißt es in dem offiziellen Statement.

Instagram / victoriak_bond Victoria Bond, PR-Agentin

Instagram / thegingerbreadfox Victoria Bond im Torres-del-Paine-Nationalpark in Chile, November 2025

Instagram / victoriak_bond Victoria Bond im September 2024