Emotionales Comeback: Girls Aloud ehrt Sarah Harding (†39)

Kimberley Walsh (43) hat offengelegt, wie emotional es für die Girlband Girls Aloud gewesen sei, in diesem Jahr ohne ihre verstorbene Bandkollegin Sarah Harding auf Revival-Tournee zu gehen. Die Gruppe, bestehend aus Kimberley, Nadine Coyle (39), Cheryl Cole (41) und Nicola Roberts (39), musste sich 2021 von Sarah verabschieden, die im Alter von 39 Jahren an Brustkrebs verstarb. Im Mai 2024 kehrten die verbliebenen Mitglieder erstmals seit 11 Jahren auf die Bühnen Großbritanniens zurück. Die Konzerte umfassten Songs, die Sarah gewidmet waren, emotionale Montagen von ihr sowie eine spezielle Aufführung von "I'll Stand By You" mit ihren Vocals.

In einem Interview mit The Sun gestand Kimberley, dass es herzzerreißend gewesen sei, Abend für Abend Sarah zu ehren: "Sie wollte, dass wir es machen. Sie hat es deutlich gemacht, als sie noch hier war, aber wir hatten auch das Gefühl, dass es ohne sie nicht Girls Aloud ist. Sie ist ein so großer Teil davon, also wollten wir, dass sie Teil davon bleibt. Wir versuchen, ihren Geist am Leben zu erhalten." Die Proben ohne Sarah seien für die Sängerinnen besonders schmerzhaft gewesen, doch sie wollten unbedingt zeigen, dass Sarah weiterhin ein wesentlicher Bestandteil von Girls Aloud ist. Kimberley erklärte weiter: "Es gab nicht nur einen Moment von ihr, wir haben dafür gesorgt, dass die ganze Show einen roten Faden von ihr hat. Und manchmal dachten wir: Ist das eigentlich zu traurig? Denn für uns fühlte es sich einfach herzzerreißend an. Aber andererseits hatte sie diese Zeit und die Erinnerung der Menschen an sie verdient."

Kimberley beschrieb die Erfahrung als "sehr kathartisch" und betonte, wie besonders es gewesen sei, Sarahs Stimme wieder in den Arenen zu hören. Sie habe gefühlt, dass Sarahs Energie trotz ihrer Abwesenheit auf der Bühne spürbar war. Cheryl teilte zuvor ähnliche Gefühle und erinnerte sich daran, wie einzigartig die Momente mit Sarah auf Tour gewesen seien. "Es gibt kleine Momente, die man nur mit ihr geteilt hat, und niemand außer uns vier kennt sie so", sagte sie gegenüber BBC Radio 2. Die Band ist dankbar, dass sie Sarahs Wunsch erfüllen konnte und hofft, dass ihr Andenken weiterhin lebt.

Getty Images Die britische Band Girls Aloud im Dezember 2012

Instagram / kimberleywalshofficial Sarah Harding und Kimberley Walsh

