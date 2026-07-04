Ex-Bachelor Martin Braun geht mit Techno-Video im Netz viral

Ex-Bachelor Martin Braun sorgt derzeit auf Instagram für mächtig Aufsehen. Der Realitystar, der 2025 als einer der beiden Bachelors in der gleichnamigen RTL-Datingshow nach der großen Liebe suchte, hat dort ein Tanzvideo gepostet, das sich rasend schnell verbreitet. Zu sehen ist Martin oberkörperfrei und mit Sonnenbrille auf dem Hive Festival, wo er zu einem Track von Techno- und Hard-Techno-DJ KUKO ausgelassen feiert. Inzwischen hat das Video fast 720.000 Aufrufe gesammelt, dazu jede Menge Likes und Kommentare.

Besonders in der Kommentarspalte zeigt sich, wie sehr der Clip die Reality-Bubble begeistert. Jannik Kontalis (29) ließ es sich nicht nehmen, unter das Video zu schreiben: "Ja! Stark, haha." Auch Giuliano Lorenzo Hediger meldete sich mit einem Motivationsruf zu Wort und pushte den Versicherungs- und Finanzfachmann mit den Worten: "Let's go, Martin." Für ein weiteres Highlight sorgte sein Die Bachelors-Kollege Felix Stein (34), der offenbar überrascht ist, dass Martin den Party-Moment überhaupt mit der Öffentlichkeit teilt. Er kommentierte anerkennend: "Ich hätte nicht gedacht, dass du postest – aber absolute Legende."

Für Fans ist der ausgelassene Festivalauftritt auch ein anderer Einblick in das Leben von Martin, der ursprünglich aus Troisdorf bei Köln kommt und abseits der TV-Kameras als zweifacher Vater und Finanzprofi unterwegs ist. In der Vergangenheit hatte der Ex-Bachelor bereits erzählt, dass sein Alltag stark von seinen Kindern geprägt ist und Dates gut in den Familienrhythmus passen müssen. Umso spannender ist für viele Follower der Kontrast zwischen dem verantwortungsbewussten Papa und dem energiegeladenen Raver auf dem Festivalgelände. In den Kommentaren zeigen seine Anhänger, dass sie genau diese Mischung aus Familienmensch und feierfreudigem Realitystar schätzen und sich offenbar freuen, wenn Martin auch seine unbeschwerten Momente mit ihnen teilt.

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Instagram / martinbrn89 Martin Braun, ehemaliger Bachelor

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

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Imago Felix Stein, ehemaliger Bachelor