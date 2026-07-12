Mit ihnen hat Josh nach "Love Island VIP" noch Kontakt

Josh Stanley (30) hat gemeinsam mit Stella Stegmann (28) die zweite Staffel von Love Island VIP gewonnen. Doch wie steht es um die Beziehungen zu seinen ehemaligen Mitstreitern? Im Interview mit Promiflash verrät der Realitystar jetzt, mit wem er nach den Dreharbeiten noch in Verbindung steht. "Mit fast allen. Ich würde sagen, fast alle, außer Lisa. Mit Lisa habe ich keinen Kontakt, aber mit den anderen", erklärt Josh. Er verstehe sich gut mit allen und habe mit niemandem ein Problem. Der 30-Jährige betont sogar, dass er nicht bei Fame Fighting antreten müsse – ein Zeichen dafür, dass die Villa ohne große Streitigkeiten verlassen wurde.

Auf die Frage, ob sich aus der gemeinsamen Zeit in der Villa auch echte Freundschaften entwickelt hätten, antwortet Josh: "Ja, es haben sich richtige Freundschaften entwickelt – mit Filip verstehe ich mich sehr, sehr gut, auch mit Maurice, Jona, Dion." Die Jungs sehe er manchmal sogar zufällig in der Stadt. Besonders lustig sei ein Trip mit Marco (37) gewesen: "Ich war mit Marco am Ballermann zusammen. Ich habe bei ihm gepennt, das war schon lustig", erzählt der Musiker im Gespräch mit Promiflash.

Josh und Stella konnten sich in der zweiten Staffel von "Love Island VIP" gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und die Show als Siegerpaar verlassen. Die beiden überzeugten nicht nur die Zuschauer, sondern auch ihre Mitstreiter in der Villa. Dass Josh nun zu vielen seiner ehemaligen Kandidaten weiterhin Kontakt hält, zeigt, dass die gemeinsame Zeit auf der Insel nicht nur oberflächliche Bekanntschaften, sondern echte Verbindungen geschaffen hat.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Josh Stanley, September 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

Anzeige Anzeige

Privat Realitystar Josh Stanley, Monaco 2025.