"War Hauptthema": Ariel ätzt gegen "Love Island VIP"-Cast

Mit deutlichen Worten hat sich Reality-TV-Star Ariel (23) jetzt über den noch unveröffentlichten Cast von Love Island VIP geäußert – und dabei ordentlich ausgeteilt. Im Podcast "unREAL" von Serkan Yavuz (33), in dem sie gemeinsam mit Cecilia Asoro (30) zu Gast war, ließ sie kein gutes Haar an den Teilnehmern der kommenden Staffel. Laut Gerüchten sollen sich darunter auch ihre Ex-Romanze Tim Kühnel (29) sowie ihr Ex-Freund Giuliano Hediger befinden.

Ariel machte ihrer Frustration im Podcast unmissverständlich Luft. "Es heißt nur VIP, sage ich ehrlich, weil ich darin Hauptthema war. Darum kann man das VIP anhängen. Das sind alles Leute, die man alleine nicht kennt in diesem Cast. Alles Langweiler, Langweiler!", schoss sie los. Sie legte nach: "Es ist nicht auf Giuliano alleine bezogen, sondern auf alle. Die haben zusammen eine Sekte gemacht gefühlt und über mich jeden Tag geredet. Ich habe ja auch meine Quellen, ich weiß, was da Hauptthema war. Ich war Hauptthema, darum heißt es VIP. Dieses VIP kann man sonst wegmachen." Und weiter: "Ich war von morgens bis abends Hauptthema." Pikant daran: Ariel selbst ist gar kein Teil des Casts.

Ariel ist vor allem als Gesicht aus dem deutschen Realityformat bekannt und hat auf den sozialen Medien eine treue Fangemeinde aufgebaut. Ihr Liebesleben hat dabei in der Vergangenheit immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt – Beziehungen und Romanzen mit anderen Realitystars standen regelmäßig im Fokus der Öffentlichkeit. Die 23-Jährige soll derzeit single sein.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026

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IMAGO / Eibner, IMAGO / Future Image Cecilia Asoro und Serkan Yavuz

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star