Ariel als Bachelorette: Männer können sich für Show bewerben

Die neue Schweizer Bachelorette Ariel (22) sorgt für eine Premiere in der Show: Männer können sich ab sofort gezielt für die Rosenkavalierin bewerben – und nicht wie in den vorherigen Jahren ins Ungewisse. Das Casting für die neue Staffel läuft bereits, wie der Sender 3+ bekannt gab. Interessierte können sich online über ein Formular melden, in dem neben äußerlichen Merkmalen wie Körpergröße und Augenfarbe auch nach persönlichen Einzigartigkeiten, heimlichen Vorlieben und Lebenszielen gefragt wird. Mit dieser Neuerung will der Sender von Beginn an Transparenz schaffen und der Staffel ein klares Gesicht geben.

"Wir wollten ihr früh eine Bühne geben, damit aus erster Neugier echtes Interesse wächst und Männer sich gezielt für sie bewerben können", erklärte der Sender gegenüber 20 Minuten. Für 3+ stünden dabei nicht möglichst viele Bewerbungen im Vordergrund, sondern die richtigen Persönlichkeiten. Die frühe Bekanntgabe der neuen Bachelorette löse Identifikation, Neugier und Gesprächsstoff aus – ein Indikator dafür, wie stark Ariel das Publikum erreiche. Die 22-Jährige suche laut Medienmitteilung einen Partner auf Augenhöhe, der loyal, verständnisvoll und ein Gentleman sei – aber kein Langweiler. Beim Rosenverteilen werde sie kein Blatt vor den Mund nehmen.

Die Wahl der Baslerin als neue Rosenkavalierin kommt in ihrem Heimatland gut an. Auch in Deutschland zeigt sich großes Interesse an der Show, nachdem Ariel durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt hat. "Kann man die Staffel auch in Deutschland streamen?", fragten sich viele nach Bekanntgabe der neuen Bachelorette. Eines dürfte nämlich jetzt schon klar sein: Die Zuschauer erwartet eine explosive Staffel – langweilig wird es mit Ariel als Rosenkavalierin sicherlich nicht.

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

Instagram / _ariel__61 Ariel, Realitystar

