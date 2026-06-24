Nick Cannon ehrt verstorbenen Sohn Zen mit bewegenden Worten

Mit einer Fotocollage aus Babybildern hat Nick Cannon (45) auf Social Media seinem verstorbenen Sohn Zen gedacht. Am 23. Juni wäre der kleine Zen fünf Jahre alt geworden – ein Tag, den der Rapper und Vater von zwölf Kindern nun als himmlischen Geburtstag begangen hat. In einem bewegenden Post auf Instagram schrieb Nick: "Der 23. Juni wird für immer ein Tag des Lichts sein! Wir wandeln unseren Schmerz in Zweck! Wir feiern das Leben unseres jungen Königs Zen Scott Cannon!" Weiter erinnerte er an die gemeinsame Zeit und daran, dass Zen täglich in Geist und Energie bei der Familie sei: "Wir lieben dich, Sohn." Der Beitrag wurde von zahlreichen Followern mit tröstenden Worten bedacht.

Viele Fans reagierten mit Anteilnahme in den Kommentaren. "So ein wunderschöner Engel. Ich sende dir so viel Liebe", schrieb eine Person. Eine andere kommentierte: "Hat so viele Herzen berührt – ich denke an euch alle." Auch Menschen, die ähnliches Leid erfahren haben, meldeten sich zu Wort: "Gebete für dich und deine Familie... leider kenne ich deinen Schmerz beim Verlust eines kleinen Kindes." Zusammen mit Zens Mutter Alyssa Scott hat Nick außerdem die Zen's Light Foundation ins Leben gerufen, die Familien von schwer kranken Kindern unterstützt und die Forschung zu Kinderkrebs fördert.

Zen kam im Juli 2021 zur Welt – als Sohn von Nick und Alyssa. Im Dezember 2021 verstarb er im Alter von nur fünf Monaten an einem aggressiven und seltenen Hirntumor, einem sogenannten High-Grade-Gliom. Nick hatte damals offen über die letzten Tage mit seinem Sohn gesprochen und beschrieben, wie sehr ihn die Diagnose und der Verlust erschüttert hatten. "Ich wünschte, ich hätte ihn länger umarmen können", sagte er damals öffentlich. Die nach Zen benannte Stiftung ist seither zu einem festen Bestandteil seines Lebens geworden und gilt ihm als bleibendes Vermächtnis seines Sohnes.

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Getty Images Nick Cannon, Comedian

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https://www.instagram.com/p/DZ7uOdFuwOb/ Nick Cannon ehrte seinen verstorbenen Sohn Zen an dessen fünftem Geburtstag

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Getty Images Nick Cannon, Entertainer