Bre Tiesi: Kein "Selling Sunset"-Auftritt für Nick Cannon

Bre Tiesi (34) macht unmissverständlich klar, wo bei Selling Sunset die Grenzen verlaufen: Nick Cannon (45) wird in der Netflix-Show nicht auftauchen. Das Model, das seit Jahren mit dem Moderator zusammen ist und mit ihm den gemeinsamen Sohn Legendary hat, erklärte gegenüber Us Weekly, warum ein Cameo für sie nicht infrage kommt – und zwar zu keiner Zeit, an keinem Ort, mit niemandem an der Seite außer ihrer eigenen Überzeugung. "Ich werde ihn nie einer Show aussetzen, die ihm nicht einen Hauch Respekt oder Anstand entgegengebracht hat." Damit ist für die Reality-Darstellerin die wichtigste W-Frage beantwortet: Ein Auftritt von Nick bleibt ausgeschlossen.

Hintergrund der harten Haltung: Bre fühlt sich von der Produktion bereits früher missverstanden – besonders seit ihrem Einstieg 2023, als ihre Beziehung zu Nick in der Show diskutiert wurde und ein öffentlich ausgetragener Konflikt mit Kollegin Chelsea Lazkani aufflammte. "Nicht einmal für hundert Millionen", betonte Bre im Gespräch und machte klar, dass das Thema nicht verhandelbar ist. Sie weiß: Nick wäre bereit, es ihr zuliebe zu tun. "Das ist das Verrückte: Er würde es machen. Er wäre nett genug, wenn ich es wollte." Parallel dazu beschreibt Bre, wie sie erst nach zwei Staffeln lernte, der Produktion vorsichtig zu vertrauen und Grenzen zu ziehen: Wenn ihre echte Privatsphäre vorkommt, müsse sie "respektiert und geschützt" werden. Erst nach fünf Staffeln fühle sie sich bereit, mehr zu zeigen.

Abseits des Kameralärms zeichnet Bre ein ruhiges Bild von ihrem Alltag. "Niemand kennt mich. Alle denken, sie kennen mich", sagte sie und beschrieb, wie unterschiedlich Außenwahrnehmung und Realität sind. "Ich bin zu 99 Prozent mit meinem Sohn zusammen", erklärte sie und erzählte von ihrem Farmleben, von Gartenarbeit mit Legendary und Tagen im Freien. "Ich bin im vollen Mama-Modus", so Bre. Sie wünsche sich, dass diese Seite häufiger sichtbar wird und hofft, in der kommenden Staffel mehr davon zeigen zu können. Über Nick spricht die Influencerin warm, aber knapp: Er sei bereit, ihr zuliebe vieles zu tun – vor die "Selling Sunset"-Kameras wird er auf ihren Wunsch hin dennoch nicht treten.

Getty Images Nick Cannon und Bre Tiesi im September 2023

Getty Images Bre Tiesi, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Netflix Der "Selling Sunset"-Cast

