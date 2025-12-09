Patchwork: So süß feiert Nick Cannon Weihnachten mit Kids

Nick Cannon (45), bekannt als Musiker und TV-Persönlichkeit, hat kürzlich auf Instagram festliche Fotos mit mehreren seiner Kinder geteilt. Im Mittelpunkt standen seine 14-jährigen Zwillinge Monroe und Moroccan, die er mit seiner Ex-Frau Mariah Carey (56) hat. Die Familie posierte fröhlich vor weihnachtlich dekorierten Tannenbäumen. In der Bildunterschrift schrieb Nick schlicht: "Cannon Family Vibes". Moroccan kommentierte humorvoll: "Wird wohl ein weißer Winter", während Monroe ein Gif aus dem Weihnachtsfilm "Elf" mit Will Ferrell (58) hinzufügte, in dem die Vorfreude auf Santa Claus thematisiert wird.

Die Bilder folgten auf einen Social-Media-Beitrag von Monroe im November, in dem sie erklärte: "Ich habe nur einen Bruder", womit sie auf Moroccan hinwies. Sie fügte jedoch hinzu, dass sie weitere Halbgeschwister von ihrem Vater hat, diese aber viel jünger seien. Nick, der insgesamt zwölf Kinder mit mehreren Frauen hat, nutzt solche Momente offenbar, um die Patchwork-Familie zu vereinen. Neben den 14-jährigen Zwillingen waren auch jüngere Geschwister bei den Weihnachtsschnappschüssen dabei, was auf harmonische Feierlichkeiten hindeutet.

Nick, der sich in Interviews offen über sein Leben und seine Lektionen als Vater äußert, betonte kürzlich gegenüber dem Magazin People, wie viel er aus der Erziehung seiner Kinder lernt. "Ich lerne vor allem Mitgefühl", erklärte er und ergänzte, dass seine Kinder die besten Lehrer seien. Die Beziehung zu Monroe und Moroccan ist dem Entertainer dabei besonders wichtig, wie auch deren liebevolle Glückwünsche an ihn zum Vatertag zeigten. Beide teilten herzliche Botschaften auf Instagram. Monroe schrieb: "Happy Fathers Day an den besten Papa der Welt!!!" und Moroccan bedankte sich dafür, wie "sein Vater ihn immer unterstützt".

Instagram / nickcannon Nick Cannon feiert Weihnachten im Patchwork-Stil

Instagram / nickcannon Alyssa Scott, ihre Töchter Halo und Zeela und Nick Cannon mit Santa Claus

Getty Images Nick Cannon mit seinen Zwillingen und Mariah Carey, März 2017