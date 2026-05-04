Nick Cannon über doppelte Dating-Standards für seine Twins

Nick Cannon (45) macht beim Thema Dating klare Unterschiede zwischen seinen Zwillingskindern Monroe und Moroccan. Im TMZ-Podcast sprach der Rapper jetzt offen darüber, dass er für seinen Sohn und seine Tochter ganz verschiedene Regeln aufgestellt hat. Moroccan darf bereits daten – und sein Vater unterstützt ihn dabei sogar aktiv. Auf die Frage, ob Monroe dieselbe Freiheit bekommt wie ihr Zwillingsbruder, antwortete der Comedian klar: "Nein, auf keinen Fall." Für Monroe gelten somit weitaus strengere Maßstäbe. Die Twins werden im Mai 15 Jahre alt und sind die gemeinsamen Kinder von Nick und seiner Ex-Frau Mariah Carey (57).

Der "Wild 'n Out"-Star erklärte im Podcast, dass ihm die Doppelmoral dabei völlig bewusst ist. Doch das ändert offenbar nichts an seiner Einstellung. "Es gibt einen Unterschied, wenn man einen Sohn erzieht und wenn man eine Tochter erzieht", betonte er und erklärte: "Ich bin bei meiner Tochter beschützender, weil es da draußen Dinge gibt, vor denen ich sie schützen muss. Wie wir wissen, gibt es bestimmte Typen, von denen man seine Tochter fernhalten möchte." Nick betonte zudem: "Wenn jemand meine Tochter anfasst, lande ich im Gefängnis" und ergänzte später, dass dies sein "größter Albtraum" wäre. Ganz aussichtslos ist die Situation für Monroe jedoch nicht. "Wir haben einen Deal. Wenn sie mir erklären kann, was bei diesen Dates passieren wird, dann darf sie gehen", erklärte Nick, betonte jedoch, dass ihr Zwillingsbruder mitkommen müsse. "Alleine mit irgendeinem Jungen geht sie nirgendwohin", stellte er klar. Nick, der neben den Twins noch zehn jüngere Kinder mit fünf Frauen hat, von denen er fünf in einem Jahr bekam, betonte zudem, dass er jederzeit eingreifen werde, falls es nötig sein sollte.

Nick und Mariah teilen sich die Erziehung der Zwillinge, die inzwischen mitten in der Teenagerzeit stecken – eine Phase, in der Fragen nach Freiheiten, Sicherheit und Vertrauen immer wichtiger werden. Auch Dating scheint im Hause Cannon eine immer größere Rolle zu spielen. Nicks doppelte Dating-Standards dürften somit künftig zunehmend für Diskussionen sorgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nickcannon Moroccan Cannon, Nick Cannon und Monroe Cannon im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Cannon, Entertainer

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey in Beverly Hills, 2012