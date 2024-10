Nach Tod von Sohn: Nick Cannon schwärmt von Alyssas Stärke

Nick Cannon (43) hatte in seiner Show "The Nick Cannon Show" bewegende Worte über Alyssa Scott, die Mutter seines verstorbenen Sohnes, übrig. Zen, ihr gemeinsamer Sohn, kam im Juni 2021 zur Welt, verstarb jedoch nur fünf Monate später an einem Gehirntumor. Der Schauspieler beschrieb Alyssa als die stärkste Frau, die er je getroffen habe, bewunderte ihre Stärke in dieser schwierigen Zeit und betonte: "Sie war emotional, wenn es notwendig war, aber immer die beste Mutter und bleibt weiterhin die beste Mutter."

Trotz des unermesslichen Verlustes haben die beiden weiter zusammengehalten –und das, obwohl sie nicht fest liiert sind. Alyssa wurde im Dezember 2022 erneut Mutter, als ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt erblickte. In einem emotionalen Instagram-Video zeigte sie, wie Nick bei der Geburt half. "Unsere Leben sind für immer verändert", schrieb sie und ließ durchblicken, dass sie den Geist ihres verstorbenen Sohnes bei sich wusste. "Zen ist in jedem Atemzug, den ich nehme. Ich weiß, dass er an diesem Morgen bei uns im Raum war." Sie erinnerte sich an das Gefühl der Erleichterung und Freude, als sie ihre kleine Tochter Halo Marie in ihren Armen hielt.

Nur wenige Monate zuvor feierte Nick ein weiteres großes Ereignis, als Model Bre Tiesi ihren gemeinsamen Sohn zur Welt brachte. Bre teilte stolz auf Instagram, dass sie die Geburt als "herausforderndste und gleichzeitig erweckendste Erfahrung" empfunden habe, und lobte das Team, das ihr half, den Jungen gesund zur Welt zu bringen. Nick und Bre führen seit Jahren eine unkonventionelle Beziehung. Insgesamt hat der Entertainer zwölf Kinder von sechs Frauen.

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott im November 2022

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi im Oktober 2022