Abby De La Rosa: Nick Cannons Frauen reden nicht miteinander

Abby De La Rosa hat sich jetzt in einem Interview offen über die ungewöhnliche Familiensituation mit Nick Cannon (45) geäußert. Die Moderatorin teilt sich mit fünf weiteren Frauen die Vaterschaft des Entertainers, der insgesamt elf Kinder hat. Abby selbst ist Mutter von drei gemeinsamen Kindern mit Nick. Wie die Influencerin nun verriet, haben die Mütter untereinander aber keinerlei Kontakt. "Was die Mütter betrifft... Wir haben keine Kommunikation miteinander", erklärte sie gegenüber dem Magazin Ok! und ergänzte: "Wir alle leben sehr individuelle Leben. In gewisser Weise fühlt es sich also monogam an."

Obwohl die Mütter getrennte Wege gehen, verbringen die Kinder dennoch gemeinsam Zeit miteinander. Die Organisation dieser Treffen übernimmt Nick selbst, wie Abby berichtete. "Wir stimmen zu oder wir schicken die Nannys dazu", fügte sie hinzu. Der 45-Jährige lehnt Etiketten ab, wenn es um seine Beziehungen geht. Abby erzählte von einem Gespräch, in dem er sagte: "Wenn du mich mit einem Etikett versiehst, schränkst du mich ein." Ihren eigenen Kindern erklärt sie die besondere Familienkonstellation so: "Papa liebt viele Menschen. Papa hat viel Liebe zu geben. Das ist einfach, wer Papa ist."

Nick ist Vater von den Zwillingen Moroccan und Monroe mit seiner Ex-Frau Mariah Carey (56) sowie weiteren Kindern mit Brittany Bell (38), Bre Tiesi (34), Lanisha Cole und Alyssa Scott. Trotz der unkonventionellen Struktur betonte Abby, dass keine der Mütter negativ über ihre Situation gesprochen habe. "Das ist eine wirklich schöne Familiendynamik", sagte sie und versuchte damit öffentlichen Vorurteilen entgegenzuwirken. Sie sehe eine einzigartige Schönheit in ihrer Konstellation, besonders wenn es um die Kinder gehe. Abschließend beschrieb die Moderatorin Nick als "den besten Vater, den besten Versorger, den besten Partner".

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Instagram / nickcannon Nick Cannon mit Abby De La Rosa, Oktober 2025

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Getty Images Abby De La Rosa, DJane

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Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey in Beverly Hills, 2012