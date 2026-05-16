Leben als 12-facher Papa: Nick Cannon bekommt Netflix-Doku

Netflix gibt einem der bekanntesten Väter Hollywoods eine eigene Bühne: Nick Cannon (45) bekommt eine Dokuserie auf dem Streamingdienst, die sein Leben als Vater von zwölf Kindern von sechs verschiedenen Müttern in den Mittelpunkt stellt. Das wurde am 13. Mai bei den Netflix Upfronts 2026 bekannt gegeben. Die noch titellose Serie soll noch in diesem Winter erscheinen und zeigt den Rapper und Comedian hautnah dabei, wie er Familienleben und Karriere unter einen Hut bringt – von nächtlichen Windelwechseln bis hin zu Meetings mit Millionenbeträgen. Laut der offiziellen Vorstellung verspricht das Format "das komplette Chaos, schlagzeilenträchtige Dramen und herzliche Momente", die mit dem Großfamilienleben einhergehen.

Die Serie soll laut Netflix zeigen, wie Nick sein Leben "mit Humor, Verletzlichkeit und echter Hingabe, ein präsenter Vater zu sein", meistert. Produziert wird das Projekt von Rebecca Quinn (30), Jen O'Connell, Trifari Williams, Rob Ford, Steve Michaels und Simon Thomas, als Produktionsfirmen sind Velvet Hammer Media und Pantheon Media Group beteiligt. Ob Nicks Ex-Frau Mariah Carey (57) und die gemeinsamen 15-jährigen Zwillinge Moroccan (15) und Monroe (15) in der Doku zu sehen sein werden, ist bislang nicht bekannt.

Nick ist Vater von insgesamt zwölf Kindern: Neben den Zwillingen mit Mariah hat er Kinder mit Brittany Bell (38), Abby De La Rosa, Bre Tiesi (35), LaNisha Cole und Alyssa Scott. Mit Alyssa verlor er 2021 den gemeinsamen Sohn Zen, der im Alter von fünf Monaten an Hirnkrebs starb. Gegenüber dem Magazin People sprach Nick zuletzt offen über seine Rolle als Vater und erklärte, dass seine Kinder ihm täglich etwas beibringen: "Ich lerne vor allem Mitgefühl. Meine Kinder sind die besten Lehrer." Eine weitere Erweiterung seiner Familie schloss er dabei nicht komplett aus: "Ich habe zwölf Kinder nie geplant. Ich liebe Kinder, ich liebe mein Leben – warum nicht?"

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Getty Images Nick Cannon, Entertainer

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Instagram / nickcannon Moroccan Cannon, Nick Cannon und Monroe Cannon im Mai 2024

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Instagram / nickcannon Nick Cannon feiert Weihnachten im Patchwork-Stil