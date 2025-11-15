Nick Cannons Tochter Monroe erklärt: "Habe nur EINEN Bruder"

Monroe Cannon, die Tochter von Mariah Carey (56) und Nick Cannon (45), hat mit einer klaren Ansage in ihrer Instagram-Story für Aufmerksamkeit gesorgt. Die 14-Jährige erklärte vor ihren mehr als 41.000 Followern, sie habe "nur EINEN Bruder", nämlich ihren Zwillingsbruder Moroccan Scott Cannon (14). Obwohl sie ihre Halbgeschwister väterlicherseits anerkennt, betonte Monroe, dass diese durch den Altersunterschied und die große Anzahl nicht dieselbe Bindung zu ihr hätten wie ihr Zwilling.

In ihrer Story präzisierte Monroe ihren Standpunkt: "Ich habe zwar noch weitere Halbgeschwister väterlicherseits, aber die sind alle um viele Jahre jünger als ich." Ihr Vater Nick ist inzwischen das Oberhaupt einer großen Patchworkfamilie. Aus der Ehe mit Mariah stammen die Zwillinge Monroe und Moroccan. Nach der Trennung wurde Nick mit fünf weiteren Frauen erneut Vater und hat inzwischen zehn weitere Kinder. Dazu zählen die Kinder mit Brittany Bell (38), die Zwillinge mit Abby De La Rosa sowie Onyx mit LaNisha Cole. Mit Alyssa Scott bekam er zwei Kinder, darunter Sohn Zen, der 2021 im Alter von fünf Monaten an einem Gehirntumor starb. Aus der Beziehung mit Bre Tiesi (34) stammt Sohn Legendary.

Während Monroe es offenbar schwierig findet, eine engere Beziehung zu ihren Halbgeschwistern aufzubauen, zeigt sich ihr Vater regelmäßig bemüht, jedem seiner Kinder Aufmerksamkeit zu widmen. Den letzten Geburtstag von Monroe und ihrem Zwillingsbruder Moroccan feierte er auf kreative Weise, etwa mit einem speziellen Escape-Room-Erlebnis. Mariah widmete sich nach der Trennung von Nick neben ihren Kindern vor allem ihrer Musik.

Instagram / roecannon Die Geschwister Moroccan und Monroe Cannon

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Zwillingen, 2018

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan