Nutzt Henning Juna aus? Anne Wünsche äußert sich erneut

Anne Wünsche (34) macht in einem aktuellen Statement keinen Hehl aus ihrem Ärger über ihren Ex Henning Merten (36). In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, äußert sich die Influencerin ungewöhnlich deutlich über das angespannte Verhältnis zu ihm und erhebt dabei schwere Vorwürfe. "Es ist keinesfalls besser geworden und der Frust sitzt ehrlicherweise sehr tief. Ich werde ihm nie verzeihen können, was er mir angetan hat", erklärt sie darin. Besonders sein Verhalten in den sozialen Medien bereite ihr große Sorgen.

Konkret wirft Anne Henning vor, die gemeinsame Tochter Juna für seine eigene Reichweite zu instrumentalisieren: "Die Mehrheit sieht ohnehin, was wirklich abgeht und wie er Juna nutzt, um seine Reichweite wieder zu pushen. Es ist traurig. Sehr traurig." Obwohl sie dem Vater ihrer Tochter und dessen Partnerin auf Social Media nicht mehr folge, würden sie immer wieder Informationen erreichen, die sie als Mutter "wütend" machten. "Ich denke, es ist verständlich, dass da – gerade auch nach seiner Gerichtsaktion – immer wieder Emotionen hochkommen", verrät Anne.

Dass der Streit zwischen Anne und Henning um Juna eine derart explosive Dynamik angenommen hat, hat einen konkreten Hintergrund: Die Influencerin lebt mittlerweile auf Mallorca, während ihre Tochter bei ihrem Vater in Berlin geblieben ist. Bereits vor Kurzem hatte sie sich in einer Instagram-Story beklagt, dass das Mädchen auf Hennings Account zur Schau gestellt werde. Ob Anne in den kommenden Tagen weitere Details preisgeben wird oder Henning sich selbst zu den Vorwürfen äußert, bleibt abzuwarten.

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ActionPress, Instagram / anne_wuensche Henning Merten und Anne Wünsche

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026

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Imago Henning Merten beim Schlager Beach Open Air am KUFA-Beach in Dessau-Roßlau, 02.08.2025