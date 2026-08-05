Anne Wünsche verrät: Diese Nachricht schickte sie an Paco

Dass sie auf Paco Herb (30) aufmerksam geworden war und ihm sogar eine Direktnachricht geschickt hatte, hatte Anne Wünsche (34) bereits auf TikTok öffentlich gemacht. Nun spricht die Influencerin noch offener über die Hintergründe – und verrät, was genau in der Nachricht stand, die sie dem Realitystar zukommen ließ. Gepackt haben sie laut eigener Aussage Pacos Tattoos und sein Macho-Style. "Bei manchen Männern denke ich mir einfach: Boah, der sieht heiß aus!", erklärt Anne in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Lange überlegt habe sie dabei nicht: "Was habe ich denn zu verlieren? Single bin ich sowieso, und vielleicht ist er charakterlich überhaupt nicht mein Typ oder sogar vergeben – das weiß ich ja nicht."

Und was schrieb Anne dem Tattoo-Liebhaber nun? "Dass er mir positiv aufgefallen ist und ob er auf TikTok überhaupt noch aktiv ist. Ich habe ja kein Instagram mehr, um ihn dort zu kontaktieren", lauteten ihre Worte. Eine Antwort von Paco blieb bislang aus. Stattdessen hagelte es unter ihrem Clip Warnungen aus der Community. Zahlreiche Fans bezeichneten Paco als Red Flag und rieten der Influencerin dringend ab, ihn näher kennenzulernen. "Als ich es öffentlich gemacht habe, kamen unzählige Kommentare, dass er eine Red Flag sei – bitte nicht, Anne!", berichtet sie. Da sie nach eigener Aussage kein Trash-TV schaut, kennt sie Paco kaum aus dem Fernsehen und zieht nun in Betracht, auf ihre Community zu hören.

Eigentlich hatte Anne selbst Bedenken gehabt, bevor sie die Nachricht abschickte. Sie gab zu, normalerweise weder Männer aus der Öffentlichkeit zu daten noch solche, die bereits mit anderen prominenten Frauen zusammen waren. "Meistens sind diese Männer nicht auf Liebe aus, sondern auf Aufmerksamkeit", erklärte sie. Und auch was ihre eigenen Chancen angeht, zeigte sie sich skeptisch: "Vermutlich würde ich mir auch bei Paco die Finger verbrennen, denn ich suche etwas Ernstes und keine Spielchen, kein Drama und keinen Herzschmerz." Dass Anne derzeit aktiv auf Partnersuche ist, machte sie auch damit deutlich, dass sie Tinder nach eigenen Angaben inzwischen zum sechsten Mal wieder installiert hat.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

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Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026