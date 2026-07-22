"Wabbel, Wabbel": Anne Wünsche kontert fiesem Bodyshaming

Anne Wünsche (34) muss sich aktuell mit einer heftigen Welle an Bodyshaming auseinandersetzen. Die Social-Media-Bekanntheit teilte auf Instagram ein Reel mit einem Interview, in dem sie ein eng anliegendes rotes Kleid trägt. Doch statt nur Reaktionen auf den Clip zu bekommen, hagelte es in den Kommentaren zahlreiche fiese Bemerkungen über ihre Figur. Einige User schrieben Dinge wie "Wabbel Wabbel" oder lästerten darüber, dass sie trotz Geld "nicht viel aus sich" mache. Anne machte die Angriffe wenig später selbst in ihrer Story öffentlich und zeigte damit, wie hart unter dem Video über ihren Körper diskutiert wurde.

Dort meldete sich Anne Wünsche auch direkt zu Wort und ließ keinen Zweifel daran, wie sie die Kommentare findet. "Heftig, wie krass unter diesem Video über meine Figur diskutiert wird", schrieb sie. In einer weiteren Story setzte sie noch deutlicher nach und teilte einen Screenshot ihrer Einnahmen. Dazu erklärte sie: "Dieser 'Wabbel, Wabbel'-Körper hat nicht nur knapp fünf Millionen eingebracht, sondern auch drei ganz tolle Kinder zur Welt gebracht."

Offen sprach Anne auch über die Hintergründe ihrer Gewichtszunahme. Sie habe sich zuletzt in einer schwierigen privaten Phase befunden und könne in solchen Momenten nicht kontrolliert essen. "Ich habe, glaube ich, vier Kilo zugenommen, habe Schwierigkeiten, die loszuwerden, weil ich einfach eine Fresskanone bin", erklärte die dreifache Mutter. Sie betonte dabei, dass sie sich ihrer Gewichtszunahme bewusst sei – und dass sie das ganz genau wisse, ohne sich dafür von anderen belehren lassen zu müssen. Zuletzt kursierten Gerüchte über eine angebliche Schwangerschaft und Abtreibung von Anne – diese dementierte sie entschieden.

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Juli 2026

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Instagram / klartext_marc KlarText Marc mit Anne Wünsche, Juli 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026