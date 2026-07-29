Elf Jahre: Anne Wünsche musste Hund Spot einschläfern lassen

Für Anne Wünsche (34) ist es ein herzzerreißender Abschied: Die Influencerin musste ihren geliebten Hund Spot einschläfern lassen. Elf Jahre lang war der Vierbeiner an ihrer Seite – durch Umzüge, Beziehungen und die gesamte Kindheit ihrer Töchter. Die Diagnose, die das Ende besiegelte: Wasser in der Lunge und ein vergrößertes Herz. In einem Interview, das Promiflash vorliegt, spricht Anne jetzt offen über die letzten gemeinsamen Stunden mit Spot und die schwere Entscheidung, die sie treffen musste.

Besonders bewegend: Annes Tochter Miley bestand darauf, beim Abschied dabei zu sein. Im Interview beschreibt die Influencerin, wie sie den nahenden Moment erkannt hatte. "Schon am Tag davor habe ich gespürt, dass es nicht mehr lange dauert. Wir waren abends spazieren, und es war das erste Mal, dass er nicht mehr hinterherkam", erzählt sie. Die darauffolgende Nacht sei sehr unruhig gewesen, und am Morgen habe Spot nicht einmal mehr sein Lieblingsleckerli fressen wollen. Als seine Zunge beim Tierarztbesuch bereits blau war und er schwer atmete, war für Anne klar: "Es wird keine gute Nachricht geben. Und mir war genauso klar, dass ich ihn nicht leiden lassen will."

Traurigerweise ist es nicht das erste Mal, dass Anne einen Hund auf diese Weise verlieren musste. Bereits vor vier Jahren starb ihre Hündin Mimi – an derselben Erkrankung, die nun auch Spot das Leben kostete. Die dreifache Mutter nutzt die Situation, um offen über eine Entscheidung zu sprechen, vor der viele Tierhalter irgendwann stehen, über die aber selten jemand in der Öffentlichkeit redet.

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Privat / Anne Wünsche Anne Wünsche mit ihrem Hund Spot

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Privat / Anne Wünsche Anne Wünsches Hund Spot

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Instagram / miley.viral Tochter Miley und Anne Wünsche