In DMs geslidet: Diesen Realitystar findet Anne Wünsche heiß

Anne Wünsche (34) ist offiziell solo – und jetzt verrät der Social-Media-Star, welcher Mann ihr gerade den Kopf verdreht. Auf TikTok plaudert Anne aus, dass sie sich selbst widersprochen habe: Eigentlich wollte sie nie wieder jemanden daten, der in der Öffentlichkeit steht. "Das stimmt nicht. Es gibt tatsächlich einen Mann, der ist vor zwei Tagen auf der For-You-Page aufgeploppt. Und ich dachte mir so, der ist ja wohl voll mein Typ", gesteht Anne. Die Berlinerin gesteht, dass sie ihm sogar eine Nachricht geschickt habe, die er aber wohl nie lesen werde. Nun will sie von ihren Fans wissen, ob der TV-Hottie wirklich zu ihr passen könnte und bittet ihre Community um ehrliche Kommentare unter ihrem Clip.

In ihrem Clip erklärt Anne, wie es zu ihrem Schwarm gekommen ist. Der Mann, der es ihr angetan hat, ist Realitystar Paco Herb (30), den sie nur von seinen TV-Auftritten und seinem Profilbild kennt. Optisch ist er genau ihr Beuteschema, wie sie offen zugibt: "Die Tattoos, die Frisur, das Gesicht. Ich glaube, der ist auch ein bisschen jünger. Das mag ich. Das kann ich mir vorstellen. Ich kenne aber nicht seinen Charakter." Kurz nach ihrem Flirt-Geständnis meldet sich Anne dann mit einem weiteren Clip zurück: Sie habe unzählige Nachrichten bekommen, in denen ihre Follower sie vor Paco warnen und ihn als echte Red Flag bezeichnen.

Privat hat Anne in den vergangenen Jahren immer wieder offen über ihr Liebesleben gesprochen und ihre Fans bei Höhen und Tiefen mitgenommen. Die dreifache Mama teilt auf Social Media nicht nur lustige Familienmomente, sondern spricht auch regelmäßig über Herzschmerz, Trennungen und den Mut, noch einmal neu anzufangen. Auch beim Thema Dating setzt die ehemalige Realityteilnehmerin stark auf den Austausch mit ihrer Community und holt sich bei vielen Entscheidungen Feedback aus ihren Kommentaren.

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Juli 2026

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RTLZWEI / Magdalena Possert "Der Promihof"-Kandidat Paco Herb 2025.

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026